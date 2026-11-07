Jóvenes colombianos convierten las protestas en Europa en un espejo de sus problemáticas

“En Colombia también es difícil para los jóvenes construir un futuro”, fue la primera frase que le dijo María Alejandra Cerquera, quien comparte las preocupaciones de la juventud europea que sale a las calles a manifestarse. A sus 21 años, estudia Economía en la Universidad Nacional de Colombia —la pública más grande del país—, cuestiona la dificultad para acceder a educación universitaria e incluso las barreras que le impiden tener un empleo digno a su edad.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Cerquera comparte su apartamento en el sector de San Felipe con su pareja, Santiago Gómez, quien pese a ser un año mayor que ella y estudiar Informática, una carrera completamente distinta en la misma universidad, lo desvela sus mismos problemas, pero ve con esperanza las manifestaciones a nivel global donde los jóvenes exigen cambios, aunque abre la puerta a nuevos problemas: “Aquí vivimos en una sociedad cada vez más individualista”, señala.

Publicidad

Por eso cree que un problema que no está tan presente en la esfera pública es la salud mental. “Muchos jóvenes se sienten solos, ansiosos y sin esperanza frente al futuro”, advierte. A esto le suman la precariedad laboral y la inseguridad en su ciudad: “Incluso con un título universitario, es difícil encontrar un empleo estable y bien remunerado”, lamenta.

Le puede interesar: Ordóñez movió cargos clave de Interior y designó a Hitler Chaverra como gerente de Imprenta

Esta preocupación es un espejo que se observa al otro lado del Atlántico. De Francia a Italia, pasando por Serbia y Alemania, las movilizaciones juveniles reflejan un descontento que trasciende las fronteras, aunque las reivindicaciones varían de un país a otro.

Preocupaciones más allá de la economía

Las cifras reflejan estas inquietudes. Según el estudio Jóvenes en Sociedad 2026, presentado en enero de este año y realizado por Cifras & Conceptos, la London School of Economics y varias fundaciones colombianas, entre las principales preocupaciones de los jóvenes colombianos figuran el acceso a los servicios de salud (51 %), la inseguridad (49 %), la falta de empleo (44 %) y la educación superior (21 %).

La investigación, realizada a partir de 3.221 encuestas a personas de entre 18 y 32 años en 46 municipios del país, también revela un descontento político: el 32 % de los jóvenes consultados afirma estar poco satisfecho con el funcionamiento de la democracia colombiana.

“Las decisiones políticas tienen consecuencias en nuestra vida cotidiana. Pero a veces siento que los políticos hablan mucho y hacen poco para mejorar nuestra situación”, comentó Cerquera. En la misma línea va Gómez, pues asegura que justo en un año electoral: “los políticos hablan de oportunidades, pero en la práctica es difícil encontrar trabajo y ganar lo suficiente para vivir de manera independiente”.

Léalo aquí: “Se meten con el presidente”: De la Espriella respaldó a su director del Dapre ante amenazas

Esto ocurre en un momento donde, según la misma encuesta, la favorabilidad de las instituciones colombianas se encontraba en niveles inferiores al 50 %. Solo la Presidencia de Colombia tiene una aprobación del 49 %, el Congreso un 38 % y los partidos políticos, el 28 %.

Una fuente de inspiración para algunos congresistas

En el Congreso de Colombia, las movilizaciones en tierras europeas no pasan desapercibidas. Así lo señaló la senadora Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, quien dijo: “la juventud está globalmente preocupada por asuntos como el costo de vida, como el acceso al derecho a la educación, como el empleo formal”. La parlamentaria proviene de las canteras del movimiento estudiantil que marcaron las protestas de los años 2018, 2019 y 2021.

Según Pedraza, la falta de empleo digno es una de las principales causas del descontento juvenil. La congresista advierte sobre la fuga de talento colombiano hacia el extranjero, incluso entre quienes cuentan con títulos universitarios. “Jóvenes migrando regular e irregularmente, incluso jóvenes con títulos profesionales, porque no consiguen un trabajo digno que les permita tener un nivel de vida básico”, explica.

También expresa su preocupación por el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral, especialmente en el sector de servicios y en los call centers —puestos de trabajos ocupados en un 86 % por jóvenes según la Asociación Colombiana de Tercerización de Procesos—, cuyos roles podrían verse afectados por la automatización.

Sin embargo, en la otra orilla ideológica ven estas protestas con preocupación. Carol Borda, representante a la Cámara por Bogotá e integrante del partido Salvación Nacional, ve en ellas una señal de advertencia. “Si no tomamos medidas ya, vamos a llegar a ese tipo de caso”, afirma, al referirse a los riesgos de violencia y alteraciones del orden público en Europa.

Léalo aquí: Siete países europeos convocan protestas contra el costo de la vida para noviembre

La congresista es ponente del proyecto de ley “anticapuchos” que pretende ponerle reglas y sanciones al ocultar la identidad durante manifestaciones, y defiende desde su partido el derecho a la protesta: “La manifestación es un derecho, una forma legítima de expresar posturas políticas. Y creo que hay que protegerla”. Sin embargo, insiste en la necesidad de regular las manifestaciones para prevenir actos de violencia y vandalismo. Pedraza, por su parte, también insiste en la importancia de evitar la infiltración de grupos violentos en manifestaciones; por eso cree que “la protesta debe ser pacífica”.

Las protestas en Europa tocan la puerta de América Latina en un momento donde la mayoría de gobiernos giran hacia la derecha y viejos fantasmas como el estallido social de 2021 en Colombia aparecen en el pensamiento colectivo nacional, cuando la oposición convoca a nuevas marchas en contra de las medidas del presidente Abelardo de la Espriella.

Publicidad

Especialmente con la llegada de un decreto que le pone reglas claras a la movilización social y una nueva ley fiscal con un alto componente tributario que, según varios sectores, podría afectar a la clase media. Un cóctel que ya se vio en la administración de Iván Duque, donde una tributaria y un aumento en el uso de la fuerza pública calentaron el ambiente para las jornadas de movilizaciones de inicio de la década.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.