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Ordóñez movió cargos clave de Interior y designó a Hitler Chaverra como gerente de Imprenta

Dentro del Ministerio del Interior se prepara la llegada de María Lorena Cuellar como nueva secretaria general de la cartera que dirige Alejandro Ordóñez. Hitler Rousseau Chaverra Ovalle, quien ocupaba este cargo, tiene su hoja de vida publicada en la página de Presidencia para asumir la gerencia general de la Imprenta Nacional.

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Redacción Política
El ministro de Interior designado, Alejandro Ordóñez, reunido en Casa de Nariño con Abelardo de la Espriella.
El ministro de Interior, Alejandro Ordóñez, reunido en Casa de Nariño con Abelardo de la Espriella.

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La hoja de vida de Hitler Rousseau Chaverra Ovalle está en la página de aspirantes de Presidencia para llegar al cargo de gerente general de la Imprenta Nacional, cuya dirección sigue bajo el encargo de Iván Rodrigo Rojas Arboleda. Chaverra termina cayendo de pie dentro de Interior, pues su último cargo fue en esta misma cartera como secretario general bajo la dirección del ahora exministro Rodrigo Lara.

Esta mañana, Chaverra subió su declaración de conflicto de intereses de retiro sobre el cargo de secretario de la cartera política y esta misma tarde su hoja de vida se publicó en la página de Presidencia para el cargo gerencial en la empresa del Estado que está inmersa en el proceso judicial sobre el nuevo modelo de pasaportes que dejó la administración de Gustavo Petro. Su llegada se produce dos semanas después de un cruce de versiones entre esta entidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Casa de la Moneda de Portugal por un documento que avalaba el modelo de pasaportes del pasado Ejecutivo.

Léalo aquí: Ordóñez toma riendas de Mininterior para reajustar estrategia de De la Espriella en Congreso

La Imprenta y la Casa de la Moneda radicaron un informe, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el que se avalaba el modelo de pasaportes de Petro. El lío es que la Cancillería radicó un nuevo informe ante el tribunal, asegurando que el documento de Imprenta y Casa de la Moneda no fue aprobado por la entidad. Portugal aseguró, según un informe de mediados de octubre conocido por El Espectador, que el informe se hizo de manera conjunta entre las partes y que al finalizar el documento, el Ministerio de Relaciones Exteriores decidió no firmarlo.

En la línea de los movimientos a cargo de Interior, María Lorena Cuellar llegará como secretaria general al ministerio que ahora dirige Alejandro Ordóñez. Cuellar llega tras ser contratista en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y en la Secretaría Jurídica Distrital. Cuellar fue procuradora delegada para la contratación estatal entre 2015 y 2017. Ya había sido secretaria general de la Procuraduría entre 2013 y 2015, cargo al que llegó después de hacer carrera desde 2007 como abogada, coincidiendo con el periodo en el que Ordóñez estaba en la dirección de esta entidad.

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La llegada del exprocurador a La Giralda está enmarcada en ejes clave como impulsar una ley de ajuste fiscal que tiene mensaje de urgencia presidencial pero muy poco ambiente de aprobación en el Congreso, en la antesala de las elecciones regionales de 2027. También deberá decidir si continuar con proyectos claves del exminsitro Lara como la ley antimermelada o el enfoque que tendrá el estatuto antiterrorista, además de delimitar el camino del Plan Nacional de Desarrollo.

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Por Redacción Política

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Comentarios
  • H. Callejas(4167)Hace 5 horas
    Hitler y Ordoñez " la pareja perfecta" para destripar la izquierda, que miedo, terror es que viene
  • Tayrona(31467)Hace 5 horas
    HEIL HITLER=VIVA CRISTO REICH!. Apenas con ese nombrecito para que esté con la porquería del ex procu-inquisidor. Dios los crea y ellos se juntan.
  • Álamo(88990)Hace 6 horas
    En este gobierno de ‘destripe’, sólo esperamos que únicamente haga uso del Rousseau, y de lo que significa, bien plantado ante los animálculos jefes que tiene.
  • Javier(ti8zq)Hace 8 horas
    Hitler Rousseau
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