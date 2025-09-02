No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Juliana Guerrero se refirió a nombramiento en Ministerio de Igualdad: “Está en discusión”

La hoja de la vida de la exfuncionaria del Ministerio del Interior y la Casa de Nariño ha sido publicada en dos ocasiones para el cargo de viceministra de Juventudes. De acuerdo con el manual de funciones, todavía no cumpliría con los requisitos.

Redacción Política
02 de septiembre de 2025 - 06:58 p. m.
Ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián; presidente Gustavo Petro y próxima viceministra para la Juventud Juliana Guerrero.
Foto: Archivo Particular
Juliana Guerrero volvió al debate público por la posibilidad de su aterrizaje en el Ministerio de Igualdad. Su hoja de vida fue publicada dos veces en la página de aspirantes de Presidencia para el viceministerio de Juventudes, pero hay dudas sobre los requisitos que tiene que cumplir para ser posesionada.

Si bien en la segunda ocasión ya contaba con el requisito de la carrera profesional, que habría cumplido en Contaduría Pública, todavía le faltaría el de experiencia profesional. El título lo recibió el pasado 19 de julio, según contó ella misma, pero ya se abrió el debate en Función Pública sobre si podrá llegar a la cartera dirigida por Juan Carlos Florián.

“Yo cumplo el primer requisito que se requiere para ser viceministra de juventudes, y es que yo soy joven. Yo vengo y tengo más de siete u ocho años, porque inicié mi proceso de activismo social y político trabajando con los jóvenes del país”, aseguró en entrevista con Blu Radio.

De acuerdo con ella, el hecho de que su hoja de vida no estuviera completa se trató de un “error humano”, pues envió el documento que no era. Según dijo, la que había enviado era de febrero, cuando comenzó a trabajar en el Ministerio del Interior de Armando Benedetti.

“En este momento yo tengo la experiencia para poder desarrollar la política pública de juventudes. Cumplo el requisito porque tengo el título académico que lo logré, lo saqué con esfuerzo. Y en el tema de la experiencia, eso se está revisando”, apuntó. E incluso cuestionó que “se coloquen unos requisitos para un espacio que tiene que ser asumido por un joven”.

Sobre su falta de experiencia en la carrera en la que se graduó, que también incide en la posibilidad de que reciba la tarjeta profesional, apuntó que “eso está en discusión en función pública”, pero no es un tema que le compete a ella directamente. Señaló que se “publicó la hoja de vida, que es uno de los requisitos para ser viceministra, pero todavía no se ha surtido todo el proceso”. En pocas palabras, no es seguro de que llegue como viceministra.

