“Canasta familiar no pagará IVA”: De la Espriella viabilizó acuerdos para el ajuste fiscal

El presidente Abelardo de la Espriella lidera al menos un consejo de ministros semanalmente. Foto: Archivo

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El presidente Abelardo de la Espriella realizó en la noche de este domingo una alocución para entregar un balance de lo que considera son los principales logros de su administración. Y comenzó señalando que está buscando consenso para el trámite legislativo de la ley de ajuste fiscal, comprometiéndose a no imponer un IVA del 19 % sobre productos de la canasta familiar.

Este mensaje es clave, porque los partidos oficialistas —entre ellos el Centro Democrático— se opusieron a respaldar una iniciativa que interponga nuevas cargas tributarias a los sectores menos favorecidos. De hecho, este sábado, en Rionegro (Antioquia), el expresidente Álvaro Uribe, líder de esa colectividad, se reunió con el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, para buscar acuerdos.

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“Buscaremos consensos con todos los partidos y todos los sectores, porque nunca ha sido un punto de honor”, precisó De la Espriella, quien confirmó que “la canasta familiar no pagará IVA”.

Esto era lo que el Centro Democrático le pedía evaluar, a lo que se sumaron partidos como el Conservador, el Liberal, La U y Cambio Radical. Y, de acuerdo con la alocución, la Casa de Nariño cedió.

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“Mi Gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario”, enfatizó el jefe de Estado. Y, de paso, confirmó que el Ministerio de Hacienda está trabajando en una serie de procesos para “reducir la tarifa general del IVA del 19 al 18 o incluso al 17 por ciento; espero darle pronto buenas noticias al país en ese sentido”.

El mandatario agregó que, en todo caso, mantienen la ruta de reducción del Estado y que, hasta el momento y de forma permanente, ya lo han logrado en COP 23 billones; ratificó, además, que se mantiene la meta de llegar hasta los COP 40 billones.

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De la Espriella aprovechó parte de su intervención para volver a fustigar al expresidente Gustavo Petro y a quien fue su candidato en las pasadas presidenciales, el ahora senador Iván Cepeda, quienes perdieron en la segunda vuelta del pasado 21 de junio. Y, en esa línea, el mandatario aseguró que esa “derrota” permitió —desde su óptica— recuperar las finanzas públicas.

“No tienen ninguna autoridad moral para decirnos qué hacer, porque fueron ellos los que dejaron al Estado al borde de la quiebra”, precisó. Y advirtió: “No derroté a un buen gerente ni a un hombre institucional, derroté a un aliado de la guerrilla y a un auspiciador del terrorismo. (…) Derroté a un gobierno corrupto e irresponsable”.

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En ese punto de su balance habló sobre seguridad. Afirmó que le puso punto final a la llamada “paz total” y que eso permitió, entre otros golpes, que cayeran los criminales conocidos con los alias de Bendito Menor (Autodefensas de La Sierra) y de Negro Perea (Clan del Golfo). También se refirió a la captura este fin de semana de quien lleva la chapa de Primo Gay.

“También voy por él y lo voy a dar de baja”, aseguró al referirse sobre alias Iván Mordisco; este mensaje lo extendió “Chiquito Malo”. Los dos criminales son de los más buscados en Colombia y tienen pedidos de extradición vigentes. Dijo, en todo caso, que durante su administración se han realizado 51.254 capturas por diversos delitos, se han incautado 6.336 armas y, entre otros ítems, se han destruido 1.483 laboratorios de procesamiento de cocaína. Y recordó que el país ya hace parte del denominado Escudo de las Américas.

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El vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, y el exmandatario Álvaro Uribe se reunieron este 14 de noviembre por la ley de ajuste fiscal. Foto: Archivo Particular

Sobre la recuperación del terremoto del pasado 10 de agosto aseguró que se está trabajando por la reconstrucción del territorio y la ayuda a los afectados. Afirmó que, en ese marco, ya se han dispuesto COP 343.513 millones para apoyos económicos para los damnificados y que, desde el Fondo Milagro, se tienen COP 624.000 millones para acciones urgentes.

“No había tiempo para excusas. Colombia necesitaba decisiones, autoridad y sobre todo resultados; desde entonces no he parado”, precisó De la Espriella.

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A lo largo de la alocución también habló de los recorridos que hizo por 40 municipios durante estos 100 días y de los 17 encuentros en los que se habló del Plan Nacional de Desarrollo. Además, defendió el llamado Banco de Talentos para suplir cargos públicos y de las 7,25 millones de unidades entregadas de medicamentos.

En vivo: 100 días, más de 100 milagros – Presidente Abelardo De La Espriella https://t.co/EJkLJbl1ed — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 16, 2026

“Todos, sin excepción, deben estar concentrados en cumplir el mandato que nos entregó el pueblo colombiano. No hay tiempo que perder. No llegamos al Gobierno a buscar cargos, o a defender privilegios o a buscar excusas; llegamos a tomar decisiones y buscarles soluciones a los colombianos”, enfatizó De la Espriella al mandarles un mensaje a quienes hacen parte de sus equipos de trabajo. Y lo hizo recordando que ha removido más de diez personas de muy alto nivel por inconsistencias en los propósitos trazados.

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El mandatario cerró su alocución insistiendo en que mantiene el rumbo de lo bautizó como “patria milagro” y que, por lo mismo, reforzará sus acciones de Gobierno. Reiteró que la seguridad y la lucha contra la corrupción son prioritarias, pero que el enfoque social tiene un lugar privilegiado en esa ruta. “No voy a descansar, no voy a retroceder, no voy a abandonar la misión que ustedes y Dios me han encomendado”, puntualizó.

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