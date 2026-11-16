Giro del Gobierno sobre IVA a la canasta familiar destrabó debate de ley de ajuste fiscal

Este apartado del proyecto de ley, que se quedó sin ningún respaldo político y estaba oxigenando las marchas que la oposición volvió a…

La ley de ajuste fiscal que promueve el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella tomó un nuevo aire en el Congreso. El anuncio del mandatario sobre el retiro de la imposición de IVA a productos de la canasta familiar, petición expresa de bancadas como la del Centro Democrático, permite avanzar en los consensos que destraben el debate de la iniciativa y se pueda agendar para su discusión en el Capitolio.

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Este apartado del proyecto de ley, que se quedó sin ningún respaldo político y estaba oxigenando las marchas que la oposición volvió a convocar para este 19 de noviembre, puso en una suerte de congelador una iniciativa que tiene mensaje de urgencia para que se debata en las comisiones económicas conjuntas —terceras y cuartas de Cámara y Senado— y luego en plenarias.

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Aún no se conocía al grueso de los ponentes y las bancadas le notificaron al Ejecutivo que, en año preelectoral, imponer más gravámenes es inviable. Todo esto al final fue admitido por la Casa de Nariño y eso explica por qué De la Espriella en la alocución por sus primeros 100 días de gobierno anunció un giro en ese sentido.

“Buscaremos consensos con todos los partidos y todos los sectores, porque nunca ha sido un punto de honor”, precisó De la Espriella, quien confirmó que “la canasta familiar no pagará IVA”.

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Este anuncio se dio 24 horas después de una reunión que sostuvieron el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, con el exmandatario Álvaro Uribe y con parte de su bancada del Centro Democrático. La cita fue en Rionegro (Antioquia) y allí se confirmó que el IVA a la canasta familiar no tiene apoyo y que, entre otras medidas, se debe buscar una reducción mayor del Estado. En esa misma línea están los partidos Conservador, Liberal, La U y buena parte de Cambio Radical.

“Quiero ser enfático en que esta es la decisión de un gobierno que está abierto a construir con los colombianos. Sin embargo, debemos tener claro que estamos frente a la peor crisis fiscal en la historia del país. Una herencia maldita que nos dejó el desgobierno de Gustavo Petro, y es por esto que nos vimos obligados a lograr un ajuste fiscal para el cual seguiremos construyendo consensos de nación”, enfatizó el vicepresidente Restrepo al defender la medida del primer mandatario.

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El giro del jefe de Estado, quien recibió de forma directa de su vicepresidente los reportes de la cita con Uribe y de otros diálogos partidistas, sirvió para que las colectividades saludaran el cambio de postura y la apertura a reformular un articulado con el que se busca sanar en parte el duro hueco fiscal que dejó la administración anterior.

“Buen anuncio del presidente De la Espriella que no habrá IVA a la canasta familiar; motivo de tranquilidad”, precisó Uribe. En este mismo sentido se pronunció el presidente del Congreso, senador Honorio Henríquez (Centro Democrático), quien agregó que se debe seguir trabajando en los consensos.

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“Celebro el anuncio del presidente De la Espriella de no imponer IVA a la canasta familiar ni nuevas cargas al sector agropecuario, una propuesta que hemos defendido desde el Centro Democrático para proteger el bolsillo de los colombianos. Seguiremos construyendo consensos para una ley de rescate fiscal que responda a la grave situación de las finanzas del país y promueva la inversión, el empleo y el crecimiento económico”, enfatizó Henríquez.

Desde Salvación Nacional, partido que coavaló a De la Espriella desde el momento cero de su campaña, ratificó que este paso permite avanzar en la discusión de un proyecto que desde diferentes orillas ven como necesario para sanear las finanzas públicas.

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“Se acabó el debate: la comida de los colombianos no pagará IVA. Lo planteamos desde el primer momento y hoy el presidente lo confirma: ni canasta familiar gravada, ni nuevas cargas al campo. Seguiremos buscando lo mejor para Colombia”, enfatizó la senadora Sara Castellanos.

En la Cámara también se recibió con apertura la decisión del mandatario. El vicepresidente de la corporación, Simón Molina (Creemos), aseguró que el siguiente paso es la designación de ponentes y reconstruir el articulado de forma conjunta.

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“El ajuste fiscal tiene que salir del recorte del gasto estatal, de la reducción del tamaño del Estado y de acabar con el derroche, no de encarecerle la comida a la gente. Bien por esta decisión. Ahora a tramitar una reforma que sea austera de verdad y que no le meta la mano al mercado de los colombianos”, precisó Molina.

El representante Luis Miguel López, del Partido Conservador, siguió esa línea. “La estabilidad de las finanzas públicas es necesaria, pero debe construirse protegiendo el poder adquisitivo y el bienestar de las familias colombianas”, señaló.

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Ese mismo respaldo al cambio de postura lo apoyaron los representantes Eimy Suárez, de Cambio Radical, y Víctor Salcedo, de La U.

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Lo que sigue ahora es que el diálogo político será coordinado por el ministro Ordóñez, mientras que el técnico estará en cabeza del vicepresidente Restrepo. El jefe de la cartera de Hacienda, Miguel Gómez, apoyará ambas vías.

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En todo caso, la oposición se mantiene en su negativa de respaldar cualquier punto de la ley de ajuste fiscal. Los senadores Alejandro Ocampo y Esmeralda Hernández (Pacto Histórico), entre otros, sostuvieron que más allá del IVA hay otros puntos que desde su óptica son nocivos y deben ser eliminados del articulado.

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De hecho, coincidieron en que detrás de los anuncios oficialistas estaría la intención de vender la participación del Estado en firmas clave como Ecopetrol e ISA, lo que afectaría el sector público. Por eso, reiteraron el llamado a las calles para el próximo 19 de noviembre.

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La semana legislativa que comienza este martes será determinante en el Congreso para el oficialismo y la oposición, que volverán a medir fuerzas con una norma que desde su radicación —hace dos semanas— abrió una intensa polémica.

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El gobierno que lidera el presidente @ABDELAESPRIELLA es un gobierno que escucha a la gente y que construye con ella. Quiero ser enfático en que esta es la decisión de un gobierno que está abierto a construir con los colombianos!!!



Sin embargo, debemos tener claro que estamos… pic.twitter.com/eFyXRArOhe — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) November 16, 2026

Buen anuncio del Presidente De La Espriella que no habrá IVA a la Canasta Familiar.

Motivo de tranquilidad — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 16, 2026

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