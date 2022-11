“La ‘paz total’ no va a vulnerar el Acuerdo de La Habana”: Iván Cepeda

"Cómo resolveremos las causas del conflicto armado: es una discusión que se deja de lado regularmente”, asegura Cepeda. Foto: Jorge Londoño - Gustavo Torrijos Zuluaga

Tras ser aprobada por el Congreso la ley de “paz total”, solo falta la votación de conciliación para ser sancionada por el presidente Petro. Así las cosas, el Gobierno quedará habilitado para abrir diálogos con grupos armados organizados y negociaciones para el sometimiento de estructuras de alto impacto.

Al respecto, el debate público gira alrededor de la posibilidad de dialogar con reincidentes del Acuerdo de Paz de 2016, en donde ha sonado el nombre de Iván Márquez y la Segunda Marquetalia.

Las dudas giran en torno a cómo serían esos diálogos y sobre qué tipo de conversación sería: si para renegociar, acogerse nuevamente a lo pactado en La Habana o de sometimiento a la justicia.

(Lea: “Humberto de la Calle advierte que reforma tributaria desfinanciaría el PNIS”)

¿Por qué el Gobierno insiste en dialogar con reincidentes?

Para el senador Iván Cepeda (Pacto Histórico), es absolutamente necesario para poder alcanzar la “paz total”, pues no se pueden tener acuerdos excluyentes. Agrega que, muchos de los integrantes o jefes de grupos armados han estado en otras agrupaciones, en procesos de paz y han vuelto a las armas. “Si se creara un criterio excluyente, sencillamente no se podría negociar con prácticamente nadie”, dijo a El Espectador.

“Por ejemplo, el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) es la sumatoria de personas que han venido de procesos distintos; el propio ELN y las llamadas disidencias también”, argumenta.

Lo cierto es que el caso particular de Iván Márquez debe ser estudiado de forma minuciosa, pues se trató del incumpliendo de lo pactado en los acuerdos de 2016 y, por un marco de orden constitucional, fue expulsado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

(Lea también: “Tributaria debe ser también una herramienta para la justicia de género (opinión)”)

Al respecto, de acuerdo con Iván Cepeda, “no hay ninguna cláusula en el Acuerdo de Paz que diga que no se pueda dialogar con personas que se levanten en armas luego de la firma. Lo que sí es claro es que cualquier diálogo o conversación no puede alterar lo que ya está, eso es evidente. Lo que ha venido adelantando el alto comisionado Danilo Rueda con la Nueva Marquetalia no tiene que ver con renegociar”, dice.

El camino que tomarían los reincidentes en la justicia debe ser evaluado y requiere tiempo, sin embargo, asegura que “no puede haber impunidad”. Según menciona, actualmente Iván Márquez y su grupo no pueden acogerse a la JEP porque “en el momento en el que se levantaron en armas incumplieron con la no repetición. Habrá que pensar en qué condiciones resuelven su situación judicial”.

(Le podría interesar: “Corridas de toros: Se hunde de nuevo proyecto en la Cámara que buscaba prohibirlas”)

Pese a estas preocupaciones, si bien el senador Cepeda considera que son válidas, “me llama la atención que siempre las discusiones son entorno a eso y no a cómo resolveremos las causas del conflicto armado, que es una discusión que se deja de lado regularmente”.

Adicionalmente, señala que habrá que buscar la manera de revisar la hipótesis del “entrampamiento”, del que habrían sido víctimas Iván Márquez y Jesús Santrich, así como que el rearme puede ser producto del incumpliendo del mismo Estado.

“Hay muchas personas que señalan o alegan que el motivo de su rearme tiene que ver precisamente con eso. Ahora, hay otros excombatientes que hablan de incumplimiento pero que no se rearmaron, eso también es cierto. Por supuesto, esos serán asuntos que se tendrán que dilucidar en los diálogos que se plantean”, señala Cepeda.

(Lea: “Creación del Ministerio de Igualdad se tramitará con mensaje de urgencia”)

La intención de Salvatore Mancuso para colaborar con la “paz total”

“Si se trata de contribuir con la paz y con la reparación de las víctimas; todos esos gestos y ofrecimientos son válidos, habrá que buscar que sean convertidos en realidad”, dice el senador.

La conciliación del proyecto sobre la ley de orden público

En el Congreso podrán “votar a favor o en contra de la conciliación. Si la niegan, será en bloque, entonces, quien vote ‘no’ van a rechazar toda la ley de ‘paz total’. Vamos a someterla a debate y ya veremos cómo reaccionan las distintas bancadas, esperamos que sea positivamente”, concluyó.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político