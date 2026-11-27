Un nuevo episodio de fragmentación de la derecha se presentó este viernes en medio de la pelea que han protagonizado el presidente Abelardo de la Espriella, José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal. El choque escaló al punto de confirmarse, desde la Casa de Nariño, una versión que señala a Cabal de hablar mal del hoy jefe de Estado ante autoridades estadounidenses y que provocaron una separación de esas figuras.

En efecto, el vocero oficial del Ejecutivo, Miller Soto, ratificó una versión en la que se acusa a Cabal de "hablar mal" del mandatario tras una visita a los Estados Unidos. Esas declaraciones, de las que no se tiene mayor detalle, habrían sido reportadas al presidente por el Secretario de Estado de ese país, Marco Rubio, hecho que agudizó los choques ya latentes con la familia Cabal-Lafaurie. Y es que el pulso desde lo político no ha cesado, pues esta misma jornada el presidente De la Espriella cuestionó la presencia del senador Iván Cepeda en el Congreso Ganadero en Valledupar.

En contexto: De la Espriella se va de frente contra Lafaurie por foto con Cepeda en congreso ganadero

Con un trino asegurando que Lafaurie, esposo de Cabal, "teje alianzas con Iván Cepeda —el cómplice de los verdugos de los ganaderos, el derrotado que no acepta el mandato del Pueblo— con el único fin de proteger décadas de privilegios disfrazados de interés gremial", el mandatario se fue de frente contra el acto celebrado por la Federación Nacional de Ganaderos en Valledupar, Cesar.

En su mismo mensaje indicó que "quien es capaz de contemporizar con los enemigos de la República para aferrarse a sus prebendas no representa a los ganaderos, se representa a sí mismo". Además, marcó una nueva distancia y fue enfático al asegurar que su gobierno no requiere de "intermediarios para hablar con los ganaderos ni con los ciudadanos: interactúa directamente, sin contar con aquellos que están dispuestos a vender a sus agremiados a su verdugo sin siquiera ruborizarse".

José Félix Lafaurie teje alianzas con Iván Cepeda —el cómplice de los verdugos de los ganaderos, el derrotado que no acepta el mandato del Pueblo— con el único fin de proteger décadas de privilegios disfrazados de interés gremial.



Quien es capaz de contemporizar con los enemigos… pic.twitter.com/H99mj7ZQx5 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 27, 2026

Sus palabras llegaron luego de que se difundieran imágenes en las que se vería a Lafaurie con el senador Iván Cepeda (Pacto Histórico). La justificación de Fedegan es que a ese Congreso, que tuvo lugar el jueves, fueron invitados actores políticos de todas las orillas, incluida la oposición. Allí, incluso, hicieron presencia congresistas del oficialismo. "De ahora en adelante, la política pública del sector ganadero y del campo se definirá de frente, con los productores y con el país, sin la mediación de quien ha demostrado estar dispuesto a aliarse con quien atenta contra la propiedad, la vida y el orden republicano", dijo el Presidente. "Tener convergencias y montar pantomimas democráticas con el aliado de quienes durante décadas secuestraron, extorsionaron y asesinaron impunemente a los mismos ganaderos que el gremio dice representar, no es diálogo", finlizó.

¿Qué respondieron Cabal y Lafaurie?

Al ser consultado por esa situación, Lafaurie fue claro al asegurar que "Fedegán invitó a todos los congresistas a Valledupar. Recibí a Iván Cepeda como a los demás que asistieron. Ya había estado en los dos congresos anteriores. ¿Cómo se convirtió ese saludo en una alianza?". Asimismo calificó la presencia de Cepeda como un acto de cordialidad: "Puedo saludarlo y decirle de frente en qué discrepo. Me extraña que una cortesía que siempre hemos tenido con los congresistas se lea ahora como complicidad".

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"Juzgo desastroso el gobierno de Petro, entre otras razones porque ahondó la polarización. Tuve diferencias profundas con él y aun así me senté a firmar un acuerdo de tierras para defender el derecho de cada propietario a decidir si vendía o conservaba su finca. Hoy volvemos a oír hablar de «enemigos de la Patria». Me extraña que, después de lo que vivimos con los «enemigos de la paz», volvamos a medir el patriotismo de los colombianos por sus afinidades políticas o por las personas a quienes saludan", afirmó Lafaurie en su trino.

Y además se preguntó: "Pero sí vale la pena preguntarnos qué pasa cuando dos sectores del país empiezan a verse como enemigos. ¿Quién se atreverá mañana a tender un puente si hoy hasta un saludo se toma por una deslealtad". Finalmente dijo "la Presidencia representa la unidad nacional. Una vez contados los votos, le corresponde gobernar para quienes celebraron el resultado y para quienes votaron distinto. Sigo dispuesto a conversar con el Presidente y a trabajar por la seguridad y la tranquilidad de las familias del campo".

A propósito de mi declaración en Caracol “La W”



1/9 Leí con extrañeza el mensaje del presidente De la Espriella. Fedegán invitó a todos los congresistas a Valledupar. Recibí a Iván Cepeda como a los demás que asistieron. Ya había estado en los dos congresos anteriores. ¿Cómo se… — José Félix Lafaurie (@jflafaurie) November 27, 2026

A esa misma disputa entró Cabal. La senadora aseguró: "las imágenes hablan. El problema es usted cómo las interpretan". La lideresa del Partido Republicano respaldó a su esposo, José Félix Lafaurie e indicó que él siempre abre puertas a todos los sectores. "En todos los congresos vienen no solo senadores y representantes. Vienen también los gobernadores y mucha gente porque este es un departamento ganadero (…) Hay que entender que ustedes abren invitaciones y no puede cerrar la puerta".

"Nosotros jamás, jamás vamos a estar aliados con ningún comunista. Fedegán invita a su congreso a dirigentes de distintas corrientes. Si llega un senador o un representante, se le saluda", aseguró. Allí mismo señaló que la presencia de Lafaurie en las mesas de negociación del ELN era necesaria y se dio por petición de expresidente Álvaro Uribe. Ahora bien, sobre los señalamientos relacionados a los comentarios contra el jefe de Estado la exsenadora no se ha referido.

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