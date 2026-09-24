Las claves de intervención de Colombia ante la ONU: este es el balance de gira en Nueva York

El vicepresidente José Manuel Restrepo se llevó los aplausos luego de 24 minutos de discurso ante la Asamblea General de la ONU como la cabeza de la delegación enviada por el presidente Abelardo de la Espriella en su primera participación en este escenario internacional tras su llegada al poder. Su intervención tuvo cinco ejes primarios enfocados, especialmente, en la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, pero también haciendo un énfasis en la apertura de Colombia al mundo y su nueva apuesta diplomática, además de un giro en la…

El vicepresidente José Manuel Restrepo se llevó los aplausos luego de 24 minutos de discurso ante la Asamblea General de la ONU como la cabeza de la delegación enviada por el presidente Abelardo de la Espriella en su primera participación en este escenario internacional tras su llegada al poder. Su intervención tuvo cinco ejes primarios enfocados, especialmente, en la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, pero también haciendo un énfasis en la apertura de Colombia al mundo y su nueva apuesta diplomática, además de un giro en la concepción en su política de derechos humanos.

Con 14 hojas de un discurso construido en Barranquilla de forma conjunta entre Restrepo y De la Espriella, Colombia presentó la que será su hoja de ruta durante los próximos cuatro años. Allí el presidente y su segundo al mando delinearon una apuesta en la que la seguridad será fundamental, así como la lucha contra el narcotráfico. Es, en ese apartado, una de las mayores críticas expuestas ante la ONU, pues cuestionaron que "después de décadas de discusión, todavía no existe una definición jurídica general del terrorismo universalmente acordada por los Estados Miembros".

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Y es que ese punto resulta clave, pues de allí, según detalló la intervención de Restrepo, se desprenden dos ejes primarios: la cooperación internacional y la seguridad. Para ambos, junto con la lucha contra el narcotráfico, se han convertido en puntos primarios en la agenda política de De la Espriella, pues han sido esas las banderas con las que el presidente ha desarrollado sus primeros 48 días en el poder.

Sumado con ello "Quiero una Colombia que vuelva a crecer con fuerza. Ese crecimiento tiene que traducirse en el primer empleo de un muchacho, en la vivienda de una familia, en acceso oportuno a los medicamentos, en una cosecha que encuentra mercado y en colombianos que, gracias a su esfuerzo y dedicación, puedan salir de la pobreza. Esa es nuestra «Economía Milagro»: una que crezca para que la gente pueda crecer con ella".

Acabamos de terminar un momento muy importante para Colombia: llevar ante las naciones del mundo las palabras escritas por el presidente @ABDELAESPRIELLA en el marco de Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.



Al terminar, lo llamé para contarle cómo nos fue y que… pic.twitter.com/lHd3WiErnb — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) September 24, 2026

En cuanto a la cooperación entre naciones, el vicepresidente insistió en los cuestionamientos realizados por la nueva jefatura de Estado en este caso y por ello manifestó que "la cooperación internacional es más rica cuando quienes se sientan alrededor de esta mesa saben quiénes son, de dónde vienen y qué representa el pueblo en cuyo nombre hablan". "El propio sistema de Naciones Unidas reconoce el valor de la diversidad cultural y la necesidad de proteger y promover las distintas expresiones de los pueblos. Ese es el multilateralismo en el que creo: cooperación sin sometimiento, diálogo sin renuncia a la soberanía y encuentro entre pueblos que no necesitan dejar de ser ellos mismos para trabajar mancomunadamente", dijo.

En los últimos apartados de su participación dijo que "después de décadas de discusión, todavía no existe una definición jurídica general del terrorismo universalmente acordada por los Estados Miembros" y fue por ello que Colombia pidió, como Estado, una definición concreta para la cooperación contra el terrorismo.

Vea aquí la intervención completa de Colombia ante la ONU:

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