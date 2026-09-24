“Discutimos futuro del Acuerdo de Paz”: canciller Bula revela otros focos de agenda en ONU

Quien confirmó que habrá nuevas movidas fue el canciller Omar Bula. En efecto, en el marco de las reuniones que…

El Gobierno confirmó desde Nueva York que sí se está ajustando el Acuerdo de Paz que se firmó en 2016 y que toda esta semana ha regresado al debate público por cuenta del presupuesto que se destina para su implementación. Un punto álgido ha sido la reducción de lo que se le asigna a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), lo cual se rechazó desde el tribunal pero que al final el Congreso avaló para fortalecer otras instituciones.

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Quien confirmó que habrá nuevas movidas fue el canciller Omar Bula. En efecto, en el marco de las reuniones que Colombia ha tenido durante la Asamblea General de Naciones Unidas, el funcionario sostuvo un encuentro con delegados de alto nivel de Reino Unido y ante ellos precisó la información.

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“Discutimos el futuro del Acuerdo de Paz y la manera como Colombia lo remoldeará en función de las prioridades que ha dictado el presidente Abelardo de la Espriella en este ámbito”, aseguró Bula.

Ese diálogo, que el propio canciller advirtió que fue “breve, pero supremamente sustantivo”, se registró en Nueva York con su par de Reino Unido, Ed Miliband, quien desde julio pasado ejerce como ministro de Relaciones Exteriores.

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Estas claridades se dan en momentos en que la JEP, en cabeza de su presidente, el magistrado Alejandro Ramelli, aseguró que la reducción de COP 170.000 millones que avaló el Legislativo afectará su funcionamiento. El Gobierno, a través del ministro del Interior, Rodrigo Lara, respondió que la intención es la “austeridad” del Estado y potenciar sectores que venían con muy baja financiación.

En todo caso, el canciller Bula aseguró que se dieron otros encuentros de alto nivel, con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), durante la cual se habló sobre cómo combatir la minería ilegal y otras actividades ligadas al narcotráfico que ejecutan organizaciones criminales de carácter trasnacional.

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Además, confirmó que el vicepresidente José Manuel Restrepo irá a Emiratos Árabes para afianzar las relaciones con las naciones de ese lado del globo. Incluso, hubo una reunión con delegados de la Liga de Países Árabes en Nueva York para explicar la postura de Colombia en asuntos como relacionamiento con Israel: “mutuo entendimiento”.

Otros asuntos tratados a nivel bilateral en el marco de Naciones Unidas tienen que ver con los diálogos con Suiza, a donde también viajará el vicepresidente Restrepo para afianzar un acuerdo de “seguridad social”. Con Países Bajos también hubo encuentros y el foco fue “la cultura del ahorro”.

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Este jueves, después de la 1:30 p.m. (hora de Colombia), será la intervención del vicepresidente Restrepo ante el pleno de Naciones Unidas. El mensaje, acordado con el presidente Abelardo de la Espriella, se enfocará –entre otros– en asuntos de seguridad y economía.

🇨🇴 La política exterior de La Patria Milagro sigue abriendo caminos de cooperación en Nueva York.



Una agenda de diálogo, cooperación y construcción de oportunidades, orientada a defender los intereses de Colombia y generar resultados que se traduzcan en bienestar para los… pic.twitter.com/WTeflJr5nU — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) September 24, 2026

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