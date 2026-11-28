Sin embargo, establecerse en Suiza también implicaba enfrentar ciertos desafíos, entre ellos los prejuicios asociados a su país de origen. En aquella…

“No era fácil llevar el apellido Escobar en la Suiza de los años noventa”, recuerda Laura Beltrán Escobar, una colombiana que lleva treinta años viviendo en Ginebra. Recuerda que en los años noventa Europa representaba una especie de “El Dorado” para muchos colombianos, atraídos por nuevas oportunidades laborales, pero también por la posibilidad de criar a sus hijos en un entorno más seguro.

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Sin embargo, establecerse en Suiza también implicaba enfrentar ciertos desafíos, entre ellos los prejuicios asociados a su país de origen. En aquella época, la imagen de Colombia en el exterior seguía fuertemente marcada por el narcotráfico y la figura de Pablo Escobar.

Su historia forma parte de un fenómeno migratorio más amplio. Según datos de la Oficina Federal de Estadística de Suiza (OFS), la diáspora colombiana constituye hoy una de las principales comunidades latinoamericanas en ese país. Cerca de 6.300 colombianos viven en territorio suizo, mientras que 2.335 ciudadanos suizos residían en Colombia a finales de 2025.

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Los vínculos entre Suiza y Colombia, sin embargo, se remontan a mucho antes de estas trayectorias migratorias. En 1908, ambos países firmaron un tratado de amistad, establecimiento y comercio que sentó las bases de sus relaciones bilaterales.

Más de un siglo después, estas relaciones atraviesan una etapa de transformación. Suiza retirará progresivamente su cooperación económica para el desarrollo en Colombia de aquí a 2028, para en su lugar fortalecer los vínculos comerciales y de inversión. Esta situación plantea una nueva ruta en los intereses que acercan a las dos naciones.

Un acercamiento diplomático

La búsqueda de nuevas oportunidades comerciales estuvo entre los temas de la visita de trabajo que el canciller Omar Bula realizó a Berna el 19 de octubre de 2026. La capital suiza fue la primera ciudad europea que visitó el canciller tras asumir su cargo.

Durante el encuentro con su homólogo suizo, el consejero federal Ignazio Cassis, se abordaron temas como la cooperación económica, la formación profesional, la investigación y la innovación, así como los desafíos en materia de paz y seguridad. Las conversaciones también giraron en torno al apoyo de Suiza a la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto de 2026, para el cual el país europeo destinó un millón de francos suizos.

En un encuentro con el canciller Omar Bula, la empresa suiza Flughafen Zürich AG manifestó su interés en participar como potencial inversionista para las concesiones de los aeropuertos del país. 🇨🇴🇨🇭



La reunión, realizada durante la visita oficial del ministro a Suiza, permitió… pic.twitter.com/5Qj7dorwz9 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 20, 2026

Según la Cancillería, la visita también puso de manifiesto el interés de Colombia en atraer inversiones suizas en sectores estratégicos como la salud, la energía y la infraestructura. En este contexto, ProColombia y Switzerland Global Enterprise firmaron un memorando de entendimiento para impulsar las exportaciones colombianas hacia el mercado suizo, promover el turismo y atraer nuevas inversiones al país.

Más allá de los intereses económicos, la visita estuvo marcada por la firma de un convenio de seguridad social entre Omar Bula y la consejera federal Elisabeth Baume-Schneider. El acuerdo, que aún debe ser aprobado por los parlamentos de ambos países, busca facilitar el acceso a las prestaciones sociales, el pago de pensiones en el exterior y la movilidad laboral. Además, este viernes quedó en firme la designación de Olga Gómez como embajadora en Suiza.

El compromiso suizo con la construcción de paz

La paz y la seguridad también fueron abordadas durante la visita de Bula a Berna, pues constituyen desde hace más de dos décadas uno de los pilares de la relación bilateral. Desde 2002, Colombia figura entre los países prioritarios de la política suiza de promoción de la paz y los derechos humanos. Independientemente de los cambios de Gobierno, la Confederación Helvética ha acompañado los esfuerzos de paz del país, apoyando los procesos de negociación con grupos armados y la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las FARC-EP.

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Para Giovanni Molano-Cruz, profesor asociado del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia, la particularidad del compromiso suizo reside en su continuidad y en su capacidad de combinar la diplomacia, los buenos oficios y la cooperación al desarrollo.

Diez años después de la firma del acuerdo, el embajador Pedro Zwahlen reconoce que su implementación sigue enfrentando importantes desafíos, relacionados, entre otros factores, con la geografía del país y la presencia desigual del Estado en los territorios.

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“Se necesita al menos una generación para construir la paz. La historia de Suiza también lo demuestra”, señala Zwahlen. Pues considera que hay un paralelo con la propia historia de Suiza, donde, tras la guerra civil de 1847, la integración política de los territorios que perdieron el conflicto tomó más de una generación.

🇨🇴🇨🇭 Colombia y Suiza fortalecen su agenda de cooperación bilateral



En un encuentro con representantes del Gobierno suizo que lideran las áreas económicas, de investigación e innovación, junto con parlamentarios de ese país, el canciller Omar Bula destacó las oportunidades de… pic.twitter.com/LTPajnQ1WT — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 19, 2026

Una relación bilateral en plena transformación

Si bien la construcción de paz sigue siendo una prioridad para Suiza en Colombia, su cooperación económica para el desarrollo se acerca a un punto de inflexión.

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"La cooperación económica se irá retirando gradualmente y evolucionará hacia mayores oportunidades comerciales, especialmente con Suiza", señala el Programa de Cooperación Suiza 2025–2028. La Confederación busca en Colombia “un aliado con un marco social, laboral, ambiental y legal estable para aumentar los intercambios comerciales”.

Para este periodo de cuatro años, Suiza contempla un presupuesto indicativo de cooperación bilateral de 50 millones de francos suizos, de los cuales el 34 %, equivalente a 17 millones, se destinará al desarrollo económico sostenible.

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A 10 años del Acuerdo de Paz: celebramos lo logrado, reconocemos los desafíos y aprendemos del camino recorrido. Suiza seguirá apoyando a Colombia en la búsqueda de la seguridad y la paz. 🇨🇭🤝 🇨🇴 — Embajada de Suiza en Colombia (@SuizaColombia) November 25, 2026

Una alianza económica que va más allá del comercio

La presencia económica suiza en el país se refleja incluso en la vida cotidiana de los colombianos; por eso estos acuerdos pueden abrir puertas a la inversión del país europeo, que tiene gran presencia en la economía nacional.

De hecho, en 2025, Suiza fue el cuarto mayor inversionista extranjero en Colombia, con el 9,15 % de la inversión extranjera directa (IED) neta, según el Banco de la República. Además, según el Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza (DFAE), las empresas suizas generan alrededor de 14.000 empleos en el país.

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Entre 2010 y 2025, las exportaciones suizas hacia Colombia casi se duplicaron, al alcanzar los 581 millones de francos suizos, mientras que las importaciones procedentes de Colombia se quintuplicaron, hasta los 698 millones.

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En el oro y el cacao se ilustran los intereses económicos compartidos. Según el embajador de Suiza en Colombia, Pedro Zwahlen, su país ya invierte en la cadena de valor del cacao colombiano. Y en cuanto al oro, identifica un desafío: “La demanda suiza de oro responsable supera la producción de oro trazable y responsable en Colombia”. Mediante iniciativas como Swiss Better Gold, Suiza busca fortalecer la trazabilidad del metal y reducir los riesgos asociados a su extracción ilegal.

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Para Colombia, el mercado suizo representa una oportunidad para diversificar sus exportaciones. Según un estudio de Analdex y el Programa Suizo de Promoción de Importaciones (SIPPO) de abril de 2025, existe un potencial para productos con mayor valor agregado, como los cafés especiales, el cacao fino y los ingredientes naturales. Sin embargo, entre 2011 y 2023, el número de empresas colombianas que exportaban a Suiza disminuyó un 2,2 %, pese a la entrada en vigor del tratado de libre comercio en 2011.

Y ahora más de un siglo después de la firma de su primer tratado comercial, Suiza y Colombia se preparan así para una nueva etapa de sus relaciones, en la que el comercio y la inversión están llamados a adquirir un mayor protagonismo.

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