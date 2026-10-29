Nuevas funciones del gabinete De la Espriella tocan servicio exterior, contratación y cortes

El presidente Abelardo de la Espriella sigue modificando el funcionamiento interno del Ejecutivo y delegando funciones en su gabinete. Este martes, mediante un decreto, le entregó funciones propias de su oficina a su círculo directivo para la presentación de credenciales, la declaración de vacancias temporales y permanentes en casi todas las instancias del Ejecutivo, el llamado a servicios en las Fuerzas Militares y la Policía; además de la designación de representantes ante universidades y Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).

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Ahora los ministros y directores podrán declarar y proveer tanto vacancias definitivas como temporales que se presenten en sus respectivos sectores del Ejecutivo. Sin embargo, la propia oficina de Presidencia puso un límite en el que mantendrá sus funciones sobre la vacancia de los cargos más cercanos a su despacho.

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Entre los cargos a los que los encargados de las carteras no podrán declarar vacancia están el jefe de despacho presidencial (Nicolás Gómez), secretario para la Transparencia (Cristina Lombana), secretaria para las Comunicaciones (María Fernanda Sandoval Silva), secretario jurídico (Andrés Bernardo Barreto González), comisionada de Paz (Viviane Morales), jefe para la Protección Presidencial (Carlos Andrés Caicedo Páez​), jefe de Casa Militar (Contralmirante John Henry Ruiz Murcia) y consejeros presidenciales como los que ha designado para las regiones o para Bogotá.

En la misma línea, se pone una excepción sobre las vacantes de todo tipo que se presenten en funcionarios consulares y diplomáticos, un tema que ya genera polémica al tratarse de nombramientos que han sido tocados por las designaciones políticas.

El presidente De la Espriella ordenó priorizar funcionarios de carrera en los cargos diplomáticos, pero como contó El Espectador sus designaciones en embajadas -que seguirán en sus funciones pese a este paquete de delegaciones- han sido todas para viejos conocidos del mundo político y otros de corte empresarial.

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En el área del servicio exterior, el canciller ahora puede “designar, trasladar y reubicar” a todos los tipos de secretarios, consejeros y ministros que “recaen en funcionarios de carrera diplomática”. Además, ahora el jefe de la cartera diplomática podrá hacer la presentación de credenciales de los embajadores de gobiernos extranjeros, que históricamente ha sido una tradición diplomática a cargo del jefe de Estado.

Esto hace parte de una nueva línea diplomática que puede ser mal recibida en la diplomacia de ciertas naciones, pues este camino podría abrir la puerta a tensiones con los Gobiernos que empiecen a recibir a los embajadores de Colombia, en medio de un principio de reciprocidad. El presidente De la Espriella, en esta línea delegó al vicepresidente José Manuel Restrepo como el representante de Colombia ante la Asamblea de Naciones Unidas.

En otro lado del Ejecutivo, el secretario jurídico de Presidencia, Andrés Bernardo Barreto González, también recibió funciones delegadas. Con el documento, el jurídico podrá posesionar a magistrados de las altas cortes y funcionarios del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.

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A la dirección del Ministerio de Defensa, que ocupa Jorge Mora en esta Gobierno, también le delegaron nuevas funciones, entre las que se incluye la función de “llamamiento al servicio y llamamiento especial al servicio” a oficiales de la Fuerza Pública. También puede separar de forma “absoluta” a oficiales de estas fuerzas y reincorporar a exintegrantes de la Policía Nacional y realizar el ascenso de oficiales tanto de Policía como de las Militares.

Ambas decisiones diplomáticas, más este paquete de delegaciones, hacen parte de una línea más gruesa de esta administración, en la que la Presidencia ha sido clara en que no solamente no va a viajar al exterior, sino que también delegará funciones que considere “burocráticas” para ejercer de mejor manera las funciones de Presidencia desde las regiones.

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