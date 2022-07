Litigio, academia y opinión: el futuro del ministro de Justicia de Duque

En un mes exactamente habrá cambio de gobierno. Mientras que avanzan el proceso de empalme entre el comité del presidente electo, Gustavo Petro, y el del saliente Iván Duque, algunos de los ministros que están por despedirse de su cargo ya piensan sobre su futuro. En el caso del ministro de Justicia, Wilson Ruiz, quien manifiesta que el proceso de empalme marcha de la mejor manera posible, asegura que al dejar su cargo, se dedicará al litigio, la academia y la opinión.

Desde el Quinto Congreso Internacional de Seguridad que se desarrolla en Cartagena, el responsable de la cartera de Justicia manifestó que el proceso de empalme con el comité de Gustavo Petro ha sido cordial y avanza sin contratiempos. Adicionalmente, Ruiz sostuvo que una vez se posesione la nueva administración nacional el próximo 7 de agosto, retomará su labor como abogado litigante, profesor y como columnista de opinión.

Ruiz sostuvo que volverá a “la academia, vuelvo nuevamente a dictar clases. Llevo más de 25 años dando clases, me gusta mucho escribir también, por su puesto volver a la columna de opinión y también decir que lo más hermoso que me va a pasar es que vuelvo al litigio nuevamente. Emanar arbitramentos y eso que me gusta tanto que es la calle”.

El saliente ministro expresó que su experiencia como servidor público ha sido amplia y será un insumo para retomar sus labores como docente. “Después de que yo me gradué como abogado, fui procurador delegado ante una Corte, fui magistrado y presidente de la Rama Judicial de nuestro país, del Consejo Superior de a Judicatura estuve tres años, como procurador delegado dos años, ahora como ministro 22 meses”, recuerda Ruiz.

Por otra parte, el encargado de la cartera de Justicia se refirió a los encuentros para el empalme que han mantenido con el comité de Petro. Según él, “fue una reunión a la cual yo asistí, fue de 3:00 de la tarde a 7:00 de la noche y fue cordial, amable, muy respetuosos de nosotros”. El ministro concluyó diciendo que “cuando uno ha actuado con transparencia, con rectitud, pueden mirar lo que quieran, pero repito, son un gobierno entrante y nuestros uno saliente y esto va hasta el 7 de agosto por el lado nuestro”.

En cuanto al empalme del Ministerio de Justicia, ha sido bastante cuestionado el nombre de Guillermo Reyes, quien lidera el proceso con esa cartera. Parte de las preocupaciones que se han manifestado vienen de que el jurista fue viceministro de Justicia en el gobierno Uribe. Además, destacaron que fue una ficha conservadora que llegó al cargo como parte de las componendas por haber votado afirmativamente la reelección.

