“Los necesitamos, somos un solo equipo”: ministro Prada a empresarios

Ministro Prada en el Congreso Nacional de Comerciantes de Fenalco. Foto: Ministerio del Interior

Durante el Congreso Nacional de Comerciantes que se lleva a cabo este jueves en Cartagena, el presidente de Fenalco Jaime Alberto Cabal lanzó algunas cítricas en contra del presidente Petro por no asistir a la convención y por algunas inconformidades que tiene el gremio con la reforma tributaria.

Sin embargo, el ministro del Interior, Alfonso Prada, quien asistió en nombre del Gobierno dio un parte de tranquilidad e hizo un llamado a los comerciantes y empresarios a “jugar en el mismo equipo”, pese a las diferencias por las decisiones que deben tomarse.

“Hay tensiones, pero, podemos buscar la manera de que con esas decisiones afectemos lo menos posible al gremio. Los necesitamos de este lado, construyendo país y generando empleo”, señaló Prada durante su intervención.

Si bien señaló que tendrá en cuenta todas las observaciones de los empresarios y que se llegaran a consensos, pidió no perder de vista que el principal objetivo es “pacificar el país”.

De acuerdo con el ministro, la decisión sobre tocar o no al sector del comercio en la reforma tributaria debe ser consensuada. “En este recinto me van a decir que no lo hagamos, pero la otra mitad del país nos puede pedir que sí. Me dirijo a ustedes con profundo respeto y habiendo tomado nota detallada de sus inquietudes”.

Prada señaló que dentro del proyecto de reforma tributaria se podrían revisar temas como la ganancia ocasional, el patrimonio y los impuestos. “Insisto que lo que debemos buscar son las alternativas de ingreso. Esa fue la respuesta a la oposición: lo podemos revisar en un par de semanas para la radicación de la ponencia de segundo debate tanto en Senado como en Cámara. Soy responsable de esa agenda legislativa”, dijo.

Igualmente, aprovechó el momento para aclarar el discurso de Petro ayer en el departamento del Cauca, que dejó varias interpretaciones respecto al concepto de “enemigo interno”, en donde muchos creen que se refirió al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.

“El enemigo interno es la tramitología y la burocratización absurda que tiene el Estado colombiano: vamos a tomar una decisión y no hay cómo implementarla. El enemigo interno es el pésimo diseño normativo que atrasa los procesos de decisión”, explicó Prada.

Asimismo, el ministro habló sobre el inventario de bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), un tema al que el presidente Petro ya se había referido como: “uno de los peores hechos de corrupción de la historia”.

Según Prada, efectivamente encontraron graves hechos de corrupción en la SAE, “los bienes desaparecidos, los bienes adjudicados de forma incorrecta. Le hemos pedido al fiscal general que nos ayude e intervenga porque ahí hay recursos, hay tierra, hay plata”, señaló.

