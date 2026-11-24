"Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Estoy a la espera de los reportes oficiales. Dios quiera que no haya víctimas mortales", dijo el mandatario en su cuenta…

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció luego del ataque del que fue objeto la Gobernación del Meta. El ataque con explosivos de la noche de este lunes fue confirmado por el mandatario y, según videos que circularon en redes sociales, las instalaciones quedaron destruidas y por ahora se desconoce si hubo heridos o víctimas mortales.

"Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Estoy a la espera de los reportes oficiales. Dios quiera que no haya víctimas mortales", dijo el mandatario en su cuenta de X. De la Espriella aseguró que "el narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz".

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En contexto: Gobernación del Meta fue atacada con explosivos

De la Espriella indicó, además, que no habrá diálogo con estas estructuras criminales. Y es que en las últimas semanas varios puntos del país han sido objetivo de varios actores como disidencias de las Farc o el ELN. En este caso que se perpetró en Villavicencio, capital del Meta, aún no se han esclarecido los autores materiales. "Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno NO HABRÁ DIÁLOGO CON EL NARCOTERRORISMO", dijo el presidente.

"Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado. Los vamos a perseguir y enfrentar con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública", agregó el jefe de Estado en su mensaje. De forma inmediata varios actores políticos también rechazaron estos actos que ya se encuentran bajo investigación de las autoridades.

Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Estoy a la espera de los reportes oficiales. Dios quiera que no haya víctimas mortales.



El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 24, 2026

Gobernadora del Meta se pronuncia

Minutos después del ataque en Villavicencio, Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, condenó los hechos "que atenta contra la vida, la institucionalidad y la tranquilidad de nuestro departamento". La mandataria regional dispuso un equipo para identificar a los autores del ataque e indicó que "no puede haber impunidad. Como gobernadora actuaré con toda la autoridad, firmeza y determinación que exige la defensa de nuestra gente y del Estado. No conseguirán doblegarnos". Cortés agradeció al presidente De la Espriella por "su respuesta inmediata" y remarcó que hay una coordinación con los organismos del Estado para la atención oportuna de las víctimas y el esclarecimiento de los hechos.

Desde la Federación Nacional de Departamentos (FND), asociación de la que Cortés es su presidenta, se rechazó este atentado. "Rechazamos la violencia y condenamos el acto terrorista ocurrido en Villavicencio. Atacar a la población civil es un acto de cobardía y miserableza que busca quebrantar e intimidar la tranquilidad en nuestras regiones", fue el comunicado de la Federación. Además se agregó en esa misma comunicación que "los colombianos no cederemos ante quienes buscan con el terrorismo sembrar el miedo y doblegar la institucionalidad".

Esta noche fue atacada con explosivos la sede de la Gobernación del Meta. Mi condena absoluta a este gravísimo hecho criminal, que atenta contra la vida, la institucionalidad y la tranquilidad de nuestro departamento.



Identificaremos a quienes planearon y ejecutaron este… pic.twitter.com/pxkeKEqHYY — Rafaela Gobernadora (@RafaelaCortesZ) November 24, 2026

Asimismo, desde el Congreso también hubo pronunciamientos de todos los sectores. El presidente del Senado, Honorio Henríquez condenó el atentado perpetrado en Villavicencio y dijo que "ningún acto de violencia puede doblegar a nuestras instituciones ni amenazar la democracia. Toda mi solidaridad con los ciudadanos y mi respaldo absoluto a las autoridades del departamento, al Gobierno Nacional y la Fuerza Pública". Henríquez agregó, además, que "el Estado debe actuar con firmeza. Colombia no puede claudicar ante los violentos". En misma línea se pronunció el senador Hernán Cadavid (Centro Democrático) quien aseguró, "la recuperación de la seguridad no da espera".

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En el mismo partido la senadora María Clara Posada dijo que "el atentado terrorista perpetrado en el centro de Villavicencio es un acto de cobardía y de extrema gravedad que merece el rechazo más firme e inequívoco. Expreso todo mi respaldo y solidaridad a la Fuerza Pública, que una vez más pone el pecho por la seguridad de los colombianos". Y de su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pidió que "los responsables sean neutralizados, bien sea por la vía de la armas o de la justicia". También envió un mensaje de solidaridad a la gobernadora Cortés.

Desde la Cámara, Daniel Bernal (Partido Demócrata), aseguró tras estos hechos que "nadie puede justificar este tipo de atentados terroristas! Unámonos como país. Unámonos para trabajar por Colombia. Hay que unirnos para orar por el Meta y por cada territorio que sufre violencia".

Y por su parte el congresista Milton Carreño, nativo de ese departamento señaló que "hace apenas ocho días sufrimos uno en el peaje de Pipiral. Según los primeros reportes que recibo, el de esta noche ocurrió cerca de la Gobernación del Meta y habría personas heridas. Estoy a la espera del reporte oficial". El representante de La U pidió al Gobierno Nacional "que convoquen de inmediato un consejo extraordinario de seguridad en Villavicencio con la gobernadora del Meta, los alcaldes del departamento y la Fuerza Pública. Hoy todas las instituciones tenemos que actuar unidas para proteger a nuestra gente y dar con los responsables". Carreño agregó: "No podemos seguir echando para atrás. Todo el país debe rechazar estos actos terroristas. En el Meta sabemos lo que nos ha costado recuperar la tranquilidad".

Lamento informar de otro atentado terrorista en Villavicencio. Hace apenas ocho días sufrimos uno en el peaje de Pipiral. Según los primeros reportes que recibo, el de esta noche ocurrió cerca de la Gobernación del Meta y habría personas heridas. Estoy a la espera del reporte… pic.twitter.com/nIAOOt3lk7 — Milton Carreño (@miltonvcarreno) November 24, 2026

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