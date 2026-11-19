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Una fuerte polémica se abrió en las últimas 24 horas en torno al Pacto Histórico y una de sus representantes a la Cámara por Antioquia. Se trata de Luz Verónica Estrada, sobre quien ahora pesa la denuncia de que presuntamente habría falsificado su título universitario de Ingeniería de Minas y Metalurgia y la tarjeta profesional para ejercer esa profesión.
Esto se confirmó luego de que se conociera una carta fechada el 23 de octubre de 2025, en la cual la facultad que tiene esa carrera en la Universidad Nacional —sede Antioquia— desmiente la emisión del título con el que la legisladora de izquierda se presentó ante el Congreso y de paso trabajó en algunas dependencias públicas durante la administración del expresidente Gustavo Petro.
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“Se certifica que después de revisados los archivos tanto físicos como digitales de esta dependencia, no se encontró ningún registro de que sea egresada de esta universidad y sede del programa curricular del pregrado antes mencionado”, se consignó en la misiva del año pasado y que se conoció en la noche de este miércoles.
El caso por la presunta falsificación del título de la representante Estrada fue remitido a la comisión de ética del Pacto Histórico, pues, de acuerdo con ese partido, se debe investigar si hay algún tipo de irregularidad que merezca una sanción.
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“Reiteramos nuestro compromiso absoluto con la legalidad y la transparencia: el caso se investigará y se resolverá con celeridad, sin sesgos políticos y respetando el debido proceso”, confirmó la colectividad que lidera Petro, quien además se enfrenta al escándalo más duro de su carrera pública por posible entrega de contratos públicos a cambio de favores sexuales. Además, este partido citó a marchas contra el presidente Abelardo de la Espriella para este 19 de noviembre, pese a todas estas polémicas que debe enfrentar.
La representante Estrada llevó a su unidad de trabajo legislativo (UTL) al exdirector de la Dian Luis Eduardo Llinás, quien estuvo en ese cargo durante la administración anterior. Y ella, presentando el título y la tarjeta profesional que ahora se presume son falsos, trabajó en esa entidad cuando este mismo estaba en ese puesto.
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Los congresistas Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso) y Daniel Briceño (Centro Democrático), entre otros legisladores de diversas orillas, le exigieron a Estrada que renuncie a su curul. Y al Pacto Histórico que tome decisiones con celeridad sobre esta polémica.
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Ptolomeo(73769)•Hace 6 minutosVivimos en una sociedad de la mentira de "doctores chimbos" y doctorados falsos. La falta de Etica en todas las actuaciones de nuestra sociedad refleja la decadencia y el de " que todo vale " de ahí las malas administraciones de algunas entidades del Estado a las que llegan son bandidos a saquear el erario publico. Hasta magistrados con titulos de doctorados y tesis plagiadas que llegan a dirigir los destinos de la justicia de nuestro pais.
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antonio(7747)•Hace 1 minutoNo se dice erario público, se dice solo erario…El erario es el conjunto de rentas, impuestos, dinero, créditos y bienes administrados por el Estado u otros entes públicos para financiar el gasto y los servicios públicos.
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antonio(7747)•Hace 50 minutosEl pacto histórico hiede por donde se le mire.
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MT(58089)•Hace 23 minutosY la culpa será de la vaca. Ellos no conocen la palabra ética, sigue demostrando que todo vale. Enseñanzas de su ídolo.
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Norma(12580)•Hace 54 minutosUn titular maledicente que se destaca para atacar al Pacto Histórico. Por que no decir "Pacto Histórico investigará a…. por falso título académico", pero EL ESPECTADOR ES CADA DIA MAS REACCIONARIO! EL DIARIO LIBERAL, ?????
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MT(58089)•Hace 21 minutosSi, la “culpa” es del espectador.
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Boppi(61012)•Hace 25 minutosDizque el Pacto Historico investigará, el chiste se cuenta solo, acaso El espectador tiene la culpa de qué ese partido y sus seguidores apliquen el todo vale.
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MisterH(73471)•Hace 1 horame imagino que esta otra indigna saldrá a marchar por la educación y la falta de oportunidades para los jóvenes
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juan(5824)•Hace 1 horaY por qué en una noticia sobre un título hacer alusión, otra vez, a Petro y sus líos y a las marchas convocadas para hoy? La estrategia de la asociación negativa. Publirreportajes El Espectador Defensor De La Espriella haciendo milagros, putrios.
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MisterH(73471)•Hace 1 horaahora sin llorar
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Robert(36139)•Hace 1 horaEsta es la mariposa amarilla que es "Ingeniera de Minas" y confunde Magnesio con Manganeso en los debates de control? Me parece muy "inrresponsable" de su parte venir a dar clase de los temas que no tiene ni idea.