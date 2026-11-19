Esto se confirmó luego de que se conociera una carta fechada el 23 de octubre de 2025, en la cual la facultad que tiene esa carrera en la Universidad Nacional —sede Antioquia— desmiente la…

Una fuerte polémica se abrió en las últimas 24 horas en torno al Pacto Histórico y una de sus representantes a la Cámara por Antioquia. Se trata de Luz Verónica Estrada, sobre quien ahora pesa la denuncia de que presuntamente habría falsificado su título universitario de Ingeniería de Minas y Metalurgia y la tarjeta profesional para ejercer esa profesión.

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Esto se confirmó luego de que se conociera una carta fechada el 23 de octubre de 2025, en la cual la facultad que tiene esa carrera en la Universidad Nacional —sede Antioquia— desmiente la emisión del título con el que la legisladora de izquierda se presentó ante el Congreso y de paso trabajó en algunas dependencias públicas durante la administración del expresidente Gustavo Petro.

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“Se certifica que después de revisados los archivos tanto físicos como digitales de esta dependencia, no se encontró ningún registro de que sea egresada de esta universidad y sede del programa curricular del pregrado antes mencionado”, se consignó en la misiva del año pasado y que se conoció en la noche de este miércoles.

El caso por la presunta falsificación del título de la representante Estrada fue remitido a la comisión de ética del Pacto Histórico, pues, de acuerdo con ese partido, se debe investigar si hay algún tipo de irregularidad que merezca una sanción.

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“Reiteramos nuestro compromiso absoluto con la legalidad y la transparencia: el caso se investigará y se resolverá con celeridad, sin sesgos políticos y respetando el debido proceso”, confirmó la colectividad que lidera Petro, quien además se enfrenta al escándalo más duro de su carrera pública por posible entrega de contratos públicos a cambio de favores sexuales. Además, este partido citó a marchas contra el presidente Abelardo de la Espriella para este 19 de noviembre, pese a todas estas polémicas que debe enfrentar.

La representante Estrada llevó a su unidad de trabajo legislativo (UTL) al exdirector de la Dian Luis Eduardo Llinás, quien estuvo en ese cargo durante la administración anterior. Y ella, presentando el título y la tarjeta profesional que ahora se presume son falsos, trabajó en esa entidad cuando este mismo estaba en ese puesto.

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Los congresistas Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso) y Daniel Briceño (Centro Democrático), entre otros legisladores de diversas orillas, le exigieron a Estrada que renuncie a su curul. Y al Pacto Histórico que tome decisiones con celeridad sobre esta polémica.

Según este documento formal de la @UNALOficial, la Representante del @PactoCol @Veronicaho88 habría falseado su título de ingeniería y accedido a contratos con el Estado sobre la base de esta mentira.



VERÓNICA DEBE RENUNCIAR A SU CURUL y defenderse sin ese poder.



Respeten a la… pic.twitter.com/BvBjDIn6Uy — Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) November 19, 2026

Muy extraño que bajo la dirección del señor Luis Eduardo Llinas Chica en la DIAN se haya certificado el título, tarjeta profesional y experiencia de la Representante Veronica Estrada del Pacto Histórico que hoy parecen ser falsos y luego ese mismo director de la DIAN sea nombrado… pic.twitter.com/8q3QoKWDLB — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) November 19, 2026

Frente a las recientes denuncias por la presunta presentación indebida de documentos académicos falsos por parte de una representante a la Cámara del Pacto, hemos remitido el caso a nuestro Comité de Ética. Reiteramos nuestro compromiso absoluto con la legalidad y la… pic.twitter.com/wFH1BOQwWg — Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) November 19, 2026

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