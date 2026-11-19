"Hoy le huyeron descaradamente al debate en la plenaria del Senado y tumbaron la sesión con tal de no discutir el Proyecto de Acto…

El senador Enrique Gómez (Salvación Nacional) anunció que su proyecto de acto legislativo con el que buscaba limitar la duración de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se hundió en la plenaria del Senado por falta de tiempos para seguir con su camino en el Legislativo. Según el ponente y promotor del proyecto, el Pacto Histórico rompió el quórum para "huirle al debate de continuidad o no de la JEP".

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"Hoy le huyeron descaradamente al debate en la plenaria del Senado y tumbaron la sesión con tal de no discutir el Proyecto de Acto Legislativo que busca cerrar la JEP en 2028″, afirmó el congresista oficialista, que redobló sus críticas sobre la Jurisdicción, en la misma línea que tiene el gobierno de Abelardo de la Espriella sobre el Acuerdo de Paz de 2016 y la justicia transicional que nació tras lo negociado en La Habana.

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¡EL PACTO HISTÓRICO SALIÓ A ESCONDERSE PARA PROTEGER A LA JEP!



Hoy le huyeron descaradamente al debate en la plenaria del Senado y tumbaron la sesión con tal de no discutir el Proyecto de Acto Legislativo que busca cerrar la JEP en 2028.



Saben perfectamente que el país entero… pic.twitter.com/IYRQkg3FEt — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) November 19, 2026

"No quieren que le quiten su botín burocrático", advirtió Gómez sobre la intención que habría tenido la bancada opositora para romper el quórum en el Senado. El texto, por su naturaleza de proyecto de acto legislativo, debía ser sometido a ocho debates entre Cámara y Senado. Los tiempo para pasar su primera vuelta (cuatro debates), se terminaba este próximo 16 de diciembre. Después de no ser discutido este miércoles 18 de noviembre, el articulado no podría cumplir los tiempos para llegar a la Cámara de Representantes y salir de la discusiones de comisión y plenaria.

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"Rompimos quórum para salvar la JEP y que el país pueda conocer quiénes financiaron grupos ilegales", señaló el senador opositor Ariel Ávila (Alianza Verde), quien también intentó recusar a Gómez de la discusión por mantener "un interés familiar en uno de los casos que esta jurisdicción investiga". El congresista de oposición advirtió que la ruptura del quórum es una estrategia "legítima".

Rompimos quórum para salvar la JEP y que el país pueda conocer quiénes financiaron grupos ilegales. Además no le hicimos juego a los intereses personales de Enrique Gómez en un claro conflicto de interés pic.twitter.com/iKaPIUlHla — Ariel Ávila (@ArielAnaliza) November 18, 2026

Desde la JEP advertían que la reducción del periodo podría "comprometer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, al imponer un cierre improrrogable y definitivo, sin garantizar que los procesos judiciales hayan concluido". Las alertas de la Jurisdicción sobre esta iniciativa se daban en el marco del cambio en la presidencia de la Jurisdicción Especial, con el magistrado Danilo Rojas como nueva cabeza del tribunal transicional. Una de sus primeras acciones, en medio de los recortes financieros que sufrió la entidad en el Presupuesto Nacional de 2027, fue anunciar acciones para "ahorrar unos COP 26.000 millones anuales".

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En esta línea, el senador de Salvación Nacional confirmó que volverá a presentar este proyecto en la legislatura de 2027. Durante su trámite en esta legislatura que terminará en diciembre, el proyecto pasó en primer debate con el apoyo de Hernán Cadavid y María Clara Posada (Centro Democrático); Juan Carlos García y Santiago Barreto (Partido Conservador); José Nicolás Gómez (Cambio Radical); Alfredo Deluque (La U); Héctor Olimpo Espinosa (Partido Liberal); Jonathan Ferney “Jota Pe” Pulido (Alianza Verde); y Manuel Virgüez (Mira).

Dentro de la proposiciones que se incluyeron en el primer debate estaba que las tutelas contras las decisiones de la JEP fueran conocidas por la Corte Suprema de Justicia. Además, también se agregó la eliminación de una sala de cumplimiento que se podría extender por 20 años tras la finalización del periodo del tribunal de justicia transicional, lo que la senadora del uribismo María Clara Posada calificó como un "mico" en el proceso de negociación.

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