María Consuelo Araújo es la nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos

María Consuelo Araújo Foto: Fabio Pozzebom/ABr

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María Consuelo Araújo es la nueva embajadora de Colombia ante los Estados Unidos. Así lo confirmó el presidente Abelardo de la Espriella.

“Desde la Embajada de Estados Unidos en Colombia me notifican en este momento que ha llegado el beneplácito para la persona que nominé como embajadora de Colombia en los Estados Unidos. Me complace informarle al país que mi buena amiga, una persona de toda mi confianza y de mis afectos desde hace muchos años, será la nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos: María Consuelo Araújo Castro”, dijo De a Espriella.

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“Me siento honrado y feliz de contar con una mujer de su experiencia, trayectoria, honestidad e inteligencia para servir a Colombia desde nuestra embajada más importante. Bienvenida, querida Conchi, al Gobierno de la Patria Milagro”, agregó.

Araújo tendrá la tarea de articular con la administración de Donald Trump, que es precisamente uno de los mayores objetivos del presidente De la Espriella, por lo que ya viene adelantando las tareas pertinentes para fortalecer esta relación. La ruta cambió de dirección, pues se dejó atrás a la primera administración de izquierda pura y ahora Colombia se sumó a la ola de gobiernos de derecha en América Latina.

La línea de trabajo es clara. “Acabo de hablar durante diez minutos con el presidente Donald Trump. Le agradecí profundamente toda la ayuda económica y el apoyo de los equipos de rescate de los Estados Unidos frente a la tragedia que estamos viviendo. El presidente Trump también manifestó sus condolencias por las víctimas del terremoto y su solidaridad con las familias colombianas afectadas. Le dije que tenemos un enorme desafío por delante: reconstruir a Colombia en medio de la situación económica tan difícil y apocalíptica que heredé”, dijo De la Espriella.

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En ese sentido, De la Espriella le pidió a Trump que reconsidere los aranceles que tiene Colombia con Estados Unidos. “También le pedí que considerara la suspensión temporal de los altos aranceles que afectan a los productos colombianos, con el fin de aliviar a nuestros empresarios, que están enfrentando momentos muy difíciles por los efectos del terremoto”, precisó.

¿Quién es María Consuelo Araujo?

María Consuelo Araújo Castro es una política y ejecutiva colombiana que ha trabajado durante años en el sector público y viene de una familia política liberal. Estudió Finanzas y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado e hizo una especialización en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos en la Universidad de Columbia en Nueva York.

Fue ministra de Cultura entre 2002 y 2006, en el primer mandato de Álvaro Uribe y posteriormente canciller durante su segundo gobierno. Renunció como canciller en 2007 en medio del escándalo de la parapolítica en el que su hermano Álvaro Araújo Castro -excongresista liberal- y su primo Hernando Molina Araújo -exgobernador del Cesar- fueron condenados y por el que se le abrió un proceso a su padre que fue posteriormente excarcelado.

También ha ocupado cargos en la administración de Bogotá, entre ellos la dirección del IDRD, la Secretaría de Integración Social y la gerencia de TransMilenio durante la administración de Enrique Peñalosa. En 2026 asumió la presidencia ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).

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