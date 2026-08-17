Reporte Asocapitales: las cifras de las afectaciones a seis días del terremoto

Este es el reporte de Asocapitales a seis días de la tragedia desencadenada por el terremoto. Foto: EFE - Mario Baos

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La Asociación de Ciudades Capitales entregó el más reciente reporte sobre las cifras que dejan las afectaciones del terremoto del pasado 10 de agosto. Al momento de publicación de este artículo Asocapitales reportó 287 personas fallecidas, 4.147 heridos y 194 personas desaparecidas (consolidado nacional UNGRD / PMU registrado en DATOS CC).

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La asociación reitera que este informe fue “elaborado con base en la información oficial reportada por las alcaldías municipales, el Servicio Geológico Colombiano (SGC), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), las gobernaciones, los organismos de respuesta y la hoja DATOS CC compartida por Asocapitales. Este es un informe preliminar, dado que las entidades territoriales se encuentran en el levantamiento de la Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN) y RUD. Las cifras están en permanente actualización”.

Además, en lo que respecta a ciudades capitales, aseguran que del total de fallecidos, 241 se dieron en estos territorios, especialmente en Pereira (95), Cali (130), Quibdó (9), Manizales (6) y Armenia (1).

Vea el informe completo aquí:

Además, agregaron, respecto a las acciones que se han llevado a cabo desde hace seis días, que se “puso en marcha una estrategia integral de respuesta, recuperación y reconstrucción para acompañar a las ciudades afectadas, conectar sus necesidades con capacidades técnicas y humanitarias y fortalecer su articulación con el Gobierno Nacional, organismos de socorro, empresas, universidades y organizaciones de la sociedad civil. La respuesta institucional se ha traducido en resultados concretos”.

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“Hasta el momento, más de 15.000 cajas de ayuda humanitaria han sido gestionadas a través de la Cruz Roja Colombiana, en desarrollo de la alianza suscrita entre ambas organizaciones, con el propósito de fortalecer la movilización, canalización y entrega de ayudas hacia los territorios afectados”, agregaron.

En ese sentido, se “suma una decisión voluntaria de los colaboradores de Asocapitales: donar parte de su salario para contribuir a la atención de la emergencia en las ciudades capitales afectadas. La iniciativa busca acompañar con hechos el trabajo que la Asociación viene desarrollando desde cada una de sus áreas y enviar un mensaje de solidaridad a las familias afectadas”.

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“Tenemos una responsabilidad institucional, pero también una responsabilidad humana. Nuestro equipo ha estado trabajando desde el primer día para acompañar a las ciudades y decidió, además, aportar voluntariamente parte de su salario. Asocapitales se suma para ayudar porque, en una emergencia de esta dimensión, cada aporte cuenta”, concluyó Andrés Santamaría, director de la asociación.

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