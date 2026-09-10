María Consuelo Araújo presentó credenciales como embajadora de Colombia en EE.UU.

Además se asegura que «su llegada coincide con el comienzo de una nueva era en las relaciones entre…

La embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo entregó este jueves las credenciales con las que se oficializa en el cargo. Así lo dio a conocer la embajada de Colombia en ese país. «Al inicio de su misión diplomática en Washington, la embajadora María Consuelo Araújo Castro presentó las copias de estilo de sus cartas credenciales a la embajadora Monica Crowley, jefa de Protocolo de los Estados Unidos», se lee en la misiva.

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Además se asegura que «su llegada coincide con el comienzo de una nueva era en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, marcada por una cooperación más estrecha, una confianza renovada y objetivos compartidos. Desde Washington, la embajadora Araújo trabajará en coordinación con el canciller Omar Bula y la Cancillería para avanzar en esta agenda bilateral».

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«Llego a Washington para asumir, por designación del presidente Abelardo De La Espriella, una responsabilidad de la mayor importancia para Colombia: conducir nuestra relación con Estados Unidos en un momento de confianza renovada y oportunidades para ambos países. Mi mandato es convertir esa confianza en resultados concretos, y los acuerdos alcanzados esta semana en Barranquilla ofrecen una hoja de ruta para avanzar en ese propósito: impulsar la reconstrucción y la recuperación económica de Colombia, promover el comercio y la inversión, y fortalecer nuestra seguridad compartida y la estabilidad regional», dijo Araújo.

Y agregó: «Inicio esta misión mientras cientos de familias colombianas continúan enfrentando los efectos del terremoto del pasado 10 de agosto. En este momento de recuperación del país y de reconstrucción nacional, la solidaridad brindada por los Estados Unidos refleja la profundidad de los vínculos entre nuestros países y reafirma el propósito común que orientará esta nueva etapa de la relación bilateral».

¿Quién es María Consuelo Araujo?

María Consuelo Araújo Castro es una política y ejecutiva colombiana que ha trabajado durante años en el sector público y viene de una familia política liberal. Estudió Finanzas y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado e hizo una especialización en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos en la Universidad de Columbia en Nueva York.

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Fue ministra de Cultura entre 2002 y 2006, en el primer mandato de Álvaro Uribe y posteriormente canciller durante su segundo gobierno. Renunció como canciller en 2007 en medio del escándalo de la parapolítica en el que su hermano Álvaro Araújo Castro -excongresista liberal- y su primo Hernando Molina Araújo -exgobernador del Cesar- fueron condenados y por el que se le abrió un proceso a su padre que fue posteriormente excarcelado.

También ha ocupado cargos en la administración de Bogotá, entre ellos la dirección del IDRD, la Secretaría de Integración Social y la gerencia de TransMilenio durante la administración de Enrique Peñalosa. En 2026 asumió la presidencia ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).

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