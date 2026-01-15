Exigen a Minigualdad pagar COP 2 mil millones: revive pelea por convenio de Jóvenes en Paz

Pablo Zabala, el viceministro de Juventudes, ha dicho que la unión temporal incumplió inicialmente el convenio. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una solicitud de conciliación llegó a la Procuraduría sobre el programa de Jóvenes en Paz, insignia del gobierno del presidente Gustavo Petro. Con ello, se revivió la pelea que hay entre la Unión Temporal Territorio y Paz (UTTYP) y el Ministerio de Igualdad, pues de lado y lado señalan incumplimientos de la otra parte en el convenio firmado.

El documento, al que tuvo acceso El Espectador, está en manos de procuradores judiciales para asuntos administrativos y en él, la organización firmante del convenio solicitó una conciliación que incluya el pago de COP 2.337′605.139. Allí, la UTTYP señala que el Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial (Fonigualdad) no ha cumplido con su parte para la liquidación del contrato.

En contexto: Estela de peleas entre Gobierno y religiosos dejó en vilo $175.000 millones de Jóvenes en Paz

Precisamente, de allí nace el reclamo por la falta del desembolso de esos COP 2 mil millones, pues sin completar ese proceso de terminación, no sería posible recibir el pago. Eso se distribuiría, de acuerdo con el documento, en dos partes: COP 1.196′176.446 para realizar el pago a las mujeres embarazadas que se encuentran en periodo de licencia; y COP 1.141′428.693 para pagar las obligaciones que tienen “con 175 proveedores que suministraron bienes y servicios para la ejecución del convenio”.

“No obstante haber pasado ya más de tres (3) meses de la fecha de terminación del Convenio, el Supervisor del Convenio no ha presentado el Informe Final al que se refiere la Cláusula Décima Quinta transcrita. Su liquidación es necesaria a efectos de que el Fondo reconozca y desembolse los valores que la Unión Temporal le adeudará a las mujeres embarazadas, una vez se agoten -en el mes de mayo de 2026- los recursos disponibles en los bancos. También resulta indispensable para efectos de que se reconozcan y desembolsen los valores que ya están causados, correspondientes a las cuentas por pagar de los proveedores, cifras estas que en total ascienden a $1.194.099.626″, se lee en la solicitud en manos de las autoridades.

Este diario se contactó con el viceministro de Juventudes, Pablo Zabala, para conocer su versión del asunto. Al momento de publicación de este artículo, no recibió respuesta sobre la perspectiva del Minigualdad sobre la solicitud.

Le puede interesar: Viejos conocidos de la campaña Petro y empresas le donaron a Corcho y Cepeda en la consulta

En todo caso, la pelea se remonta de tiempo atrás. En su momento, El Espectador reveló que ese choque entre el Ministerio de Igualdad y la unión temporal dejaba en vilo la implementación del programa y los recursos de COP 175 mil millones que le fueron asignados. El viceministro Zabala aseguró que la organización no tenía conocimiento del “reto operativo” que representaba el programa y señaló que la UTTYP incumplió el convenio, por lo que se frenarían los pagos en su totalidad.

“Cuando nosotros hablamos de eso, uno buscaría cierta idoneidad en el cooperante, ¿cierto? Que conozcan ese core de negocio, ¿cierto? En este caso se eligió una comunidad religiosa que sabe hacer muchas cosas bien, que tienen un trabajo de décadas atendiendo los territorios excluidos, pero el reto operativo desde luego no lo conocían”, aseguró en ese entonces en entrevista con El Espectador.

Sugerimos: Tres ministros, programas en vilo y denuncias a altos cargos: las polémicas del Minigualdad

Cuando este medio contactó a la UTTYP, los voceros de la organización respondieron que siempre cumplieron con todos los requisitos y que nunca se les hizo llegar el informe de los incumplimientos en los que presuntamente habrían incurrido. Incluso, subrayaron que llegaron a ese proceso por invitación del mismo Minigualdad, que hizo la selección bajo la modalidad de “contratación directa”.

“Las dificultades técnicas, tecnológicas y operativas presentadas por el Ministerio han generado retrasos que impactan negativamente la implementación del programa ‘Jóvenes en Paz’”, señaló la unión temporal en un comunicado con fecha de mayo.

Lo cierto es que después del cierre de ese contrato, que según la UTTYP, sigue sin liquidarse, el programa entró en una “fase de transición” que incluyó la firma de otro otrosí con la unión temporal. Hasta hace poco, el ahora exministro de Igualdad Juan Carlos Florián confirmó que se había firmado un nuevo convenio, por lo que se reactivó la implementación.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👀Si quiere saber más sobre las movidas detrás de las elecciones de 2026 y lo que se juega el país en los próximos comicios, entre aquí

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.