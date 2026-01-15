Tres ministros, programas en vilo y denuncias a altos cargos: las polémicas del Minigualdad

La vicepresidenta Francia Márquez (centro) fue la primera en encabezar el Ministerio de Igualdad. Sus sucesores, Carlos Rosero (izq.) y Juan Carlos Florián (der.), no han durado ni seis meses. Foto: Archivo Particular

En menos de un año, el Ministerio de Igualdad ya completa tres ministros caídos. Ahora, la cartera que tiene menos de tres años de vigencia se enfrenta a un panorama incierto, pues su mantenimiento sigue en vilo con votaciones pendientes en el Congreso, así como varios programas a los que se les tendrá que poner el acelerador para mostrar resultados.

Juan Carlos Florián fue el último en salir de la jefatura de la cartera. Como contó El Espectador, el presidente Gustavo Petro le pidió su renuncia el martes en la noche y esta se hizo oficial al día siguiente. José Raúl Moreno, jefe del despacho presidencial, quedó como encargado, y a partir de este jueves comenzó a poner “la casa en orden” y a recibir los informes de cada viceministerio, como pudieron confirmar reporteros de este diario.

Lo cierto es que a la cartera la han tocado varias polémicas en estos meses, que empezaron con la accidentada salida de la vicepresidenta Francia Márquez de la jefatura. Eso ocurrió a finales de febrero de 2025, cuando además eran palpables las tensiones entre la Casa de Nariño y la Casa Vicepresidencial. En ese momento, así como ahora, las críticas por baja ejecución eran el principal señalamiento que se lanzaba contra el Minigualdad.

El 2024 fue el primer año en el que la cartera tuvo un presupuesto asignado a nombre propio, y este fue COP 1,8 billones, que no se ejecutaron siquiera en un 10 %. Esos señalamientos fueron parte de los choques entre Petro y Márquez, y la razón por la cual, en últimas, la vicepresidenta salió de la cartera.

A ella la reemplazó Carlos Rosero, quien fue uno de sus aliados en su carrera como lideresa social. Esa relación terminó fracturada y el entonces ministro duró menos de cinco meses en el puesto.

Durante su tiempo en la jefatura de la cartera, llegaron a varias denuncias a su despacho —así como el del procurador Gregorio Eljach y la defensora del Pueblo, Iris Marín— contra la viceministra de Mujeres, Tamara Ospina Posse. Esos documentos los reveló El Espectador y en ellos se señala a la funcionaria de “acoso laboral agravado por hechos de hostigamiento, discriminación, abuso de poder, violencia de género y persecución política”.

Cuando este diario contactó a Ospina para conocer su versión, la funcionaria señaló que fueron “injurias” y “calumnias” que hicieron parte de un “contexto político” en el Ministerio, en el que se han tomado estos señalamientos como ciertos.

“En la entidad no se está respetando dos derechos que yo tengo, que son la presunción de inocencia y el debido proceso”, aseguró en ese momento.

En ese contexto, la misma Ospina presentó su renuncia el 3 de junio de 2025, 39 días después de que se radicaran las denuncias en su contra. Esa dimisión solo fue aceptada por el presidente Gustavo Petro, el único nominador de viceministros, el 9 de julio, tras las revelaciones de este diario. Sin embargo, volvió a su puesto tan solo dos meses después, ahora con Florián a la cabeza.

Además, en ese tiempo, este diario también contó los problemas que tenía el programa emblema del Minigualdad: Jóvenes en Paz. El convenio que se firmó entre Fonigualdad (el encargado de manejar los recursos de la cartera) y la Unión Temporal Territorio y Paz (UTTYP) finalizó con señalamientos de incumplimientos del lado de la cartera y, por el lado de la organización reclamos sobre dineros sin desembolsar.

“Cuando nosotros hablamos de eso, uno buscaría cierta idoneidad en el cooperante, ¿cierto? Que conozcan ese core de negocio, ¿cierto? En este caso se eligió una comunidad religiosa que sabe hacer muchas cosas bien, que tienen un trabajo de décadas atendiendo los territorios excluidos, pero el reto operativo desde luego no lo conocían”, le aseguró en ese momento el viceministro de Juventudes, Pablo Zabala, a El Espectador.

A su vez, el representante legal de la unión temporal, el padre José Agustín Monroy Palacio, respondió que fueron “invitados” a ese convenio y afirmó que nunca se hicieron explícitas las causas de “incumplimiento” que alegaba el Minigualdad.

Sumado a eso, en su gestión, Rosero presentó en dos ocasiones el proyecto de ley para dejar en firme el Ministerio de Igualdad, después de que su creación fuera tumbada por la Corte Constitucional, que halló vicios de trámite. Sin embargo, salió justo después de la segunda radicación del proyecto normativo y dio paso a Florián.

En ese tiempo, además, se analizó la llegada de Juliana Guerrero al Viceministerio de Juventudes. Aunque su hoja de vida se subió en dos ocasiones a la página de aspirantes de la Presidencia, nunca se concretó su llegada. ¿La razón? No cumplía con los requisitos necesarios para llegar al cargo.

El último minigualdad fue el encargado de ponerle el acelerador a la estrategia en el Congreso para dejar en firme la cartera. Casi al final, tuvo un salvavidas, pues las Comisiones Primeras conjuntas votaron favorablemente para iniciar el debate de la ponencia positiva. Todavía falta un largo trecho, pues tendrán que tener el guiño de esas instancias en Senado y Cámara de Representantes, así como de las plenarias.

Ahora, una nueva persona llegará a asumir la jefatura de la cartera. Tendrá que asumir una reorganización interna, en caso de que el Minigualdad no logre los votos necesarios, así como ponerle el acelerador a todos los proyectos de la entidad.

