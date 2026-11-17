Para consolidar esta ruta que le dé un nuevo aire a las finanzas estatales desde cambios en los impuestos y…

El presidente Abelardo de la Espriella anunció el pasado domingo que no impondrá un IVA del 19 % sobre productos de la canasta familiar en su proyecto de ley de rescate fiscal impulsado en el Legislativo; lo hizo durante un balance de lo que considera son los principales logros de su administración en sus primeros 100 días en la Casa de Nariño, señalando además que busca consenso para el trámite legislativo de la ley de ajuste fiscal.

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¿Qué pasará con la ley de ajuste fiscal tras el anuncio de De la Espriella de excluir IVA?

Para consolidar esta ruta que le dé un nuevo aire a las finanzas estatales desde cambios en los impuestos y los gastos que tiene el Ejecutivo, la primera parada será una reunión de trabajo este martes 17 de noviembre, a las 2:00 de la tarde, entre los congresistas de las comisiones económicas y el Ministerio de Hacienda. Este será el primer encuentro con los ponentes designados por el Gobierno en cada una de las comisiones económicas.

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En la Comisión Tercera del Senado contará con dos coordinadores que serán David Barguil (Partido Conservador) y Juan Fernando Caicedo (Centro Democrático); a su vez tendrá siete ponentes, entre los que se encuentran Sara Castellanos (Salvación Nacional), Edgardo Espitia Cabrales (Cambio Radical), Yessid Pulgar (Partido Liberal), Juan Carlos Garcés (La U), Gustavo Moreno (ASI), Andrea Padilla (Alianza Verde) y Deisy Osorio (Pacto Histórico).

En la tercera de la Cámara tendrán a Carlos Cuenca (Cambio Radical) como coordinador. Y lo acompañarán como ponentes John Jairo Berrío (Centro Democrático), Camilo Ávila (La U), Juan Loreto Gómez (Partido Conservador), Yolanda Wong (Partido Liberal), Catherine Juvinao (Alianza Verde), María del Mar Pizarro (Pacto Histórico) y Jorge Rodrigo Tovar (CITREP).}

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En la Comisión Cuarta, el coordinador ponente será Carlos Mario Farelo (Cambio Radical), acompañado por Enrique Cabrales (Centro Democrático), Álvaro Monedero (Partido Liberal), Wilmer Carrillo Mendoza (La U), Wilder Escobar (ASI), Carlos Enríquez (Alianza Verde) y Wilson Arias (Pacto Histórico). Mientras en la Cámara, el coordinador será Guillermo Alvira (Conservador), con los ponentes Carlos de la Peña (La U), Chadan Francisco Rosado (Centro Democrático), David Pinilla Calero (Liberal), María Janeth Sabaal (CITREP), Andrea Vargas (Pacto Histórico) y Santiago Osorio (Alianza Verde).

Además, las puertas en los partidos parecen abiertas al diálogo tras el anuncio del presidente de no incluir IVA a la canasta familiar. Las toldas azules se refirieron a su apoyo hacia la ley de ajuste fiscal tras esta decisión: "Desde el Partido Conservador celebramos que el Gobierno Nacional haya acogido la posición de no incluir el IVA a la canasta familiar ni a los insumos agropecuarios en el proyecto de rescate fiscal. La crisis económica que vive el país no puede trasladarse al bolsillo de los colombianos ni poner en riesgo al campo.

¡Proteger la economía de las familias y la producción nacional debe ser una prioridad!".

Desde el Partido Conservador celebramos que el Gobierno Nacional haya acogido la posición de no incluir el IVA a la canasta familiar ni a los insumos agropecuarios en el proyecto de rescate fiscal.



La crisis económica que vive el país no puede trasladarse al bolsillo de los… — Partido Conservador (@soyconservador) November 16, 2026

Esto se suma a la cita que tuvieron voceros del alto Gobierno y la cúpula del Centro Democrático el pasado sábado 14 de noviembre en Rionegro (Antioquia). En la cita estuvieron el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, junto a varios congresistas del partido que lidera el exmandatario Álvaro Uribe, quien también estuvo presente. “Salimos con la ilusión de que el Gobierno está considerando un alivio para que esta reforma no afecte a los sectores sociales de la patria”, señaló el exjefe de Estado, a quien 24 horas le realizaron una cirugía de hernia.

Ambos movimientos muestran una bancada de Gobierno más articulada hacia los intereses del Ejecutivo en medio de diálogos y acciones que han destrabado la comunicación entre el Capitolio y la Casa de Nariño. Ahora la tarea la tiene el ministro Ordóñez al tender nuevos puentes en partidos como el liberal, La U o Cambio Radical para lograr un apoyo irrestricto a su reforma.

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