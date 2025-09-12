Oposición cita moción de censura contra ministro de Defensa por “crisis en seguridad”

Ministro de Defensa Nacional, general (R) Pedro Arnulfo Sánchez, tendrá que respoder ante la Cámara de Representantes por la crisis en seguridad Foto: Óscar Pérez

El bloque de la oposición en la Cámara de Representantes encabezada por congresistas del Centro Democrático citó a debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, general (r) Pedro Arnulfo Sánchez para el próximo martes 16 de septiembre con motivo de la crisis en seguridad que atraviesa el país.

Este llamado al Congreso de la República se surte luego del atentado que cobró la vida de 13 policías en el municipio de Amalfi, Antioquia, así como otros ataques emprendidos contra la fuerza pública por parte de los grupos armados. Asimismo, la bancada citante expresó su preocupación por el incremento de los delitos de hurto, secuestro, pero especialmente la extorsión a nivel nacional.

Con más de 40 firmas entre las que destacan la totalidad de la bancada de Centro Democrático, Cambio Radical y algunos sectores independientes, se busca la salida del general (r) Pedro Sánchez a través de un mecanismo que no ha logrado su cometido tras su inclusión en la Constitución de 1991.

Esta figura faculta al Congreso para remover a ministros de su cargo luego de que estos comparezcan en el Capitolio Nacional para entregar un balance referente al motivo de la citación. En el caso de Sánchez se solicitarán un informe sobre la crisis en seguridad nacional, citando, además del ataque en Amalfi, la proliferación de actos de terrorismo, una mayor ola de violencia de departamentos de la periferia, las masacres, amenazas de líderes políticos y sociales, los procesos de erradicación de cultivos de uso ilícito, la expansión de grupos al margen de la ley, el detrimento de las fuerzas armadas, procesos que derivarían en una posible descertificación de Colombia en la lucha antidrogas.

“La inseguridad en todo el territorio nacional no da espera”, afirmó el representante Juan Espinal, uno de los principales citantes a esta moción de censura, quien además señaló que Pedro Sánchez “no honra el uniforme que portó, pues es un ministro que es feliz con los micrófonos y las ruedas de prensa en Bogotá, pero que no lo vemos en el territorio nacional liderando consejos de seguridad y recuperando el orden público”.

#PlenariaCámara solicité a la Mesa Directiva de la @CamaraColombia que se tramite de manera ágil la Moción de Censura Contra el Ministro de la Defensa. @CeDemocratico @ChriGarces @jberriolopez pic.twitter.com/b30cSaWlPL — Juan Espinal (@Juan_EspinalR) August 27, 2025

Mociones citadas en 2025

Si bien el mecanismo suele ser invocado de forma constante tanto en la Cámara como en el Senado, su propósito final no ha sido alcanzado en ningún gobierno desde 1991. En el gobierno Petro son más de 30 las citaciones bajo esta figura las que se han presentado, resaltando especialmente los casos del exministro Iván Velásquez y Guillermo Jaramillo, ministro de Salud, quiénes han comparecido bajo esta figura. Para 2025 han sido 9 mociones de censura radicadas, siendo Sánchez la primera que llegará al Congreso.

Luis Gilberto Murillo - Laura Sarabia (enero 2025): Por presencia de Murillo en posesión de Nicolás Maduro; por fallida designación de Daniel Mendoza como embajador en Taliandia; la crisis con Thomas Gregg; y el ‘impasse’ del 26 de enero entre Colombia y Estados Unidos.

Luis Carlos Reyes (enero 2025): Por el impacto de medidas económicas de Colombia a nivel internacional.

Iván Velásquez (enero 2025): Por la crisis en el Catatumbo que derivó en el desplazamiento de más de 56.000 personas en Norte de Santander.

Andrés Camacho (febrero 2025): Por las tarifas de energía en la Costa Caribe.

Armando Benedetti (marzo de 2025): Tras su llegada al ministerio del Interior se impulsaron varias mociones de censura que comprendían presuntos actos de corrupción y nexos con la ‘Pitufopolítica’.

Guillermo Jaramillo (mayo de 2025): Por la crisis en el sistema de salud. En su caso fue la segunda citación.

Ministro que firmaron consulta popular (junio de 2025): Una vez radicada la segunda consulta popular, en el Congreso se impulsó una moción de censura contra todos los ministros que firmaran esta iniciativa que ya había sido hundida en el Senado.

Eduardo Montalegre (junio de 2025): La última presentada fue contra el entrante ministro de Justicia contra quien se sustentaron argumentos de “tergiversar el orden constitucional” para presuntamente favorecer los intereses del presidente Gustavo Petro.

