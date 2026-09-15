Senado se alista para votar moción de censura contra ministro Beltrán: así están las cargas

En el pleno del pasado 8 de septiembre, la oposición dirigió señalamientos contra el jefe de la cartera Vivienda y, entre otras…

La plenaria del Senado está citada a las 3:00 p. m. para votar la primera moción de censura contra un funcionario del presidente Abelardo de la Espriella. Se trata del ministro Jaime Andrés Beltrán, quien pasó al tablero la semana pasada para defender su gestión y se enfrenta a la citación hecha por el Pacto Histórico por su viaje a Santa Marta en los días posteriores al terremoto de 7,4 del pasado 10 de agosto.

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En el pleno del pasado 8 de septiembre, la oposición dirigió señalamientos contra el jefe de la cartera Vivienda y, entre otras cosas, criticó que el llamado «Plan Milagro» para la reconstrucción del que está encargado Beltrán todavía «no exista» y se esté «estructurando». Además, los congresistas de esa bancada señalaron que el ministro trabajó un solo día de ese tiempo que estuvo por fuera y que su entidad no ha reportado nada en materia de contratación frente a la emergencia.

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Sin embargo, el oficialismo intervino para respaldar la labor de Beltrán en la emergencia. Desde la Alianza Social Independiente (ASI), el Centro Democrático, el Partido Liberal, Cambio Radical, el Partido Conservador, La U y Salvación Nacional anunciaron que apoyarían que el minvivienda siguiera en el cargo. Incluso, el congresista Gustavo Moreno precisó que si bien «se equivocó el ministro al escoger el momento para compartir con su familia», eso «no es suficiente para citar a una moción de censura».

«¿Cómo así que a uno se le antoja poner en una moción de censura que el ministro abandonó el cargo? No es lo que a ustedes caprichosamente les parezca», apuntó el senador uribista Hernán Cadavid.

#PlenariaSenado | “Mi labor como ministro no solamente se ha quedado en la visita a los diferentes sectores y en la estructuración de los diferentes territorios, sino también mi condición de líder social y político, me ha permitido llevar a Pereira y Cali, ayudas”, @Minvivienda. pic.twitter.com/MYMLlvzzsK — Senado de la República 🇨🇴 (@SenadoGovCo) September 9, 2026

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Esos apoyos le darían el respaldo suficiente al ministro para que se mantenga en su cargo. Él mismo, a la salida de ese debate, fue claro en que no busca apartarse de su labor, especialmente para la reconstrucción tras el terremoto, y en la plenaria criticó a la oposición por no presentar «propuestas» para esa tarea.

«Han sido 33 días de gobierno, pero en 33 días podemos decir que hemos estado en todos los departamentos y la mayoría de los municipios afectados», finalizó Beltrán su intervención ante el Congreso.

Con el apoyo del oficialismo, el jefe de la cartera seguirá en su puesto. Este tipo de citaciones no suelen prosperar y el oficialismo tiene las mayorías tanto en Senado como en la Cámara de Representantes para votar cómodamente el respaldo al ministro Beltrán. El miércoles estará citado, en todo caso, otro jefe de cartera. Se trata del mindefensa, Jorge Mora, quien pasará al tablero por los bombardeos contra grupos criminales en los que han muerto menores de edad. Ese día será el debate y tendrá que asistir el jefe del sector Defensa para responder por esas acciones operativas.

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