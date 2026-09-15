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Listas primeras puntadas de la agenda legislativa que el Gobierno negociaría con el Congreso

Un documento de siete páginas, elaborado por el Ministerio del Interior y conocido por El Espectador, plantea las apuestas. Más protagonismo regional, transparencia en el diálogo con el Capitolio y más atención al terremoto están en la agenda. Barranquilla tiene su capítulo.

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Redacción Política
14 de septiembre de 2026 – 09:01 p. m.
En los pasillos del Congreso está circulando un documento de origen oficial que recoge parte de esas iniciativas. El objetivo es darle piso jurídico y político a la “patria milagro”.
En los pasillos del Congreso está circulando un documento de origen oficial que recoge parte de esas iniciativas. El objetivo es darle piso jurídico y político a la “patria milagro”.
Foto: Ministerio del Interior

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Mientras la Casa de Nariño termina de hilvanar la estrategia legislativa con la que afrontará los cuatro años de mandato que se vienen, la cual aún no se hace pública porque faltan varios articulados de los proyectos de ley y reformas constitucionales que se quieren tramitar, en los pasillos del Congreso está circulando un documento de origen oficial que recoge parte de esas iniciativas. El objetivo es darle piso jurídico y político a la “patria milagro”.

Esa base documental se tituló “ABC de la agenda legislativa y regulatoria”, la cual fue…

Por Redacción Política

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