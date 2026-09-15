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Gobierno apuesta por recuperar la certificación antidrogas: EE. UU. mantiene sus exigencias

En su reciente visita a Barranquilla, Marco Rubio le dejó claro al presidente Abelardo de la Espriella que en la Casa Blanca consideran que va por buen camino, pero que aún se deben concretar varios resultados en la materia para salir de la descertificación. Las cifras que dejó el último año de Gustavo Petro inclinarán la balanza.

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Redacción Política
15 de septiembre de 2026 – 06:05 a. m.
Abelardo de la Espriella se enfrenta a decisión de Donald Trump sobre certificación antidrogas.
Abelardo de la Espriella se enfrenta a decisión de Donald Trump sobre certificación antidrogas.

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Donald Trump presentará hoy martes, ante el Congreso de Estados Unidos, la determinación de los principales países productores o de tránsito de drogas ilícitas, lo que incluye la lista de naciones que, a juicio de ese gobierno, han incumplido durante los últimos 12 meses sus obligaciones en la lucha contra el narcotráfico. La decisión mantiene nerviosos a varios diplomáticos colombianos en Washington, al igual que a funcionarios que despachan en oficinas del Ejecutivo en Barranquilla y Bogotá. 

Desde que asumió el poder, hace 39 días, el…

Por Redacción Política

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