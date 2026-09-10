Moción de censura contra Beltrán en el Senado se desinfló con respaldo del oficialismo

El gobierno de Abelardo de la Espriella se presentó este miércoles a su primera moción de censura. El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, compareció ante el Senado para responder por el viaje que realizó a Santa Marta el mismo fin de semana tras el terremoto de 7,4 que tuvo su epicentro en San José del Palmar (Chocó). Para este martes 15 de septiembre se anunció la jornada en la que se definirá si sigue en su cargo, o no.

En una sesión de cuatro horas, las intervenciones iniciaron con los congresistas del Pacto Histórico, quienes presentaron parte de los argumentos para sustentar la citación. El senador de oposición Kevin Gómez aseguró que, si bien es Beltrán el encargado de poner en marcha el llamado «Plan Milagro» para hacer frente a la crisis, este «no existe» y, de acuerdo con la respuesta del despacho del ministro, este «todavía se está estructurando». Gómez, además, recordó algunos de los escándalos que rodean a Beltrán luego de su paso por la alcaldía de Bucaramanga.

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Los cuestionamientos giraron entorno a la ausencia del jefe de cartera entre los días 15 y 17 de agosto, en los que el propio ministro reconoció haber viajado al Magdalena, en medio de la emergencia por el terremoto, asegurando que estaba compartiendo tiempo con su familia. «Usted solo trabajó un día, una hora, de los tres días. Retornó al trabajo el martes», apuntó el senador Alejandro Ocampo, de la bancada del Pacto Histórico. Y agregó que, a la fecha, la cartera no ha reportado nada en materia de contratación para hacer frente a la emergencia.

Fue la principal bancada de oposición la que mayores señalamientos emitió. Además de Gómez y Ocampo, ambos nativos del Valle, el senador David Racero puntualizó en disonancias en las respuestas presentadas por Beltrán al Senado, argumentando que no existe «conocimiento pleno de su cartera sobre lo que deben hacer», para acto seguido tildarlo de «mentiroso». Y con tan solo tres intervenciones, el debate ya destacaba por la ausencia de senadores. Paralelamente algunos sectores de gobierno entablaban diálogos con el ministro Beltrán.

#PlenariaSenado | El partido @PactoCol en cabeza del senador @ckevingomez, inicia el debate de moción de censura: “Mientras ustedes aplauden este tipo de conductas, de poner a la familia como excusa para faltar a sus obligaciones en medio del terremoto, un pueblo se solidarizó”. pic.twitter.com/gT3yP0K0DF — Senado de la República 🇨🇴 (@SenadoGovCo) September 9, 2026

Después de que once integrantes de la oposición hablaran fue el momento del oficialismo. El congresista Gustavo Moreno (ASI) afirmó que si bien «se equivocó el ministro al escoger el momento para compartir con su familia», eso «no es suficiente para citar a una moción de censura». Moreno remarcó que Beltrán se ha comprometido seriamente con el proceso de atención a las víctimas y las regiones, por lo que «no constituye motivo para sacar del cargo al responsable de ejecutar la reconstrucción de miles de viviendas». Del mismo partido, Wilder Escobar dijo, además, que no puede haber continuidad en la política pública si existen cambios constantes en los ministerios.

Finalizadas estas intervenciones, llegó el turno del Centro Democrático con su vocero, el senador Hernán Cadavid. El congresista inició cuestionando los argumentos de la oposición que «hizo un repaso» a su vida pública. «¿Cómo así que a uno se le antoja poner en una moción de censura que el ministro abandonó el cargo? No es lo que a ustedes caprichosamente les parezca», manifestó el senador uribista. Acto seguido Cadavid también criticó la «autoridad moral» del Pacto Histórico a la hora de negar las mociones de censura contra varios ministros del gobierno Petro. Su intervención culminó hablando directamente a Beltrán: «A nombre del Centro Democrático le vamos a entregar una propuesta seria que acompañe su plan de reconstrucción».

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A ese bloque de respaldo a Beltrán se sumaron el partido Liberal, Cambio Radical, el partido Conservador, La U y Salvación Nacional. Y previo a la intervención del ministro, la discusión mutó a un tono personal y político entre varios sectores. El choque fue protagonizado entre el senador «Jotape» Hernández (Alianza Verde), Isabel Zuleta (Pacto Histórico) y Enrique Gómez (Salvación). Y cumplidas las dos horas del debate, Beltrán acudió al atril del Senado para exponer sus argumentos.

El ministro inició señalando que «al final, lo que veo en este escenario es una oportunidad». Beltrán reiteró en sus disculpas y dijo que no lamentaba tomarse la foto con su esposa e hijos durante ese viaje a Santa Marta. Enseguida señaló que «mi labor como ministro no solamente se ha quedado en la visita a los diferentes sectores y en la estructuración de los diferentes territorios, sino también mi condición de líder social y político, me ha permitido llevar a Pereira y Cali, ayudas» y prometió que dará acueducto a Santa Marta.

#PlenariaSenado | “Mi labor como ministro no solamente se ha quedado en la visita a los diferentes sectores y en la estructuración de los diferentes territorios, sino también mi condición de líder social y político, me ha permitido llevar a Pereira y Cali, ayudas”, @Minvivienda. pic.twitter.com/MYMLlvzzsK — Senado de la República 🇨🇴 (@SenadoGovCo) September 9, 2026

«De once senadores de oposición, solamente una entregó propuestas», dijo Beltrán, quien pidió al Congreso propuestas para la reconstrucción en medio de la crisis. Para ese momento el recinto del Senado ya carecía de quorum y el grueso de congresistas ya se habían ausentado de la discusión, incluidos de la bancada del Pacto. Finalmente el jefe de cartera resaltó el rol de los privados y el compromiso de varios sectores para la reconstrucción. Y fue ante el pleno que expuso las fases del plan expuesto por el gobierno De la Espriella en el que ha implicado tanto a ese sector privado como a los gobiernos regionales.

«Han sido 33 días de gobierno, pero en 33 días podemos decir que hemos estado en todos los departamentos y la mayoría de los municipios afectados», fue la frase con la que Beltrán culminó su intervención y que entre aplausos se retiró del recinto. El presidente de esa corporación, Honorio Henríquez, citó la votación para el próximo 15 de septiembre en un proceso que no tendría votos suficientes para remover a Beltrán de su cargo.

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