De la Espriella firmó 11 decretos para reconstrucción: los anuncios del consejo de ministros

«Hoy hemos dado un paso fundamental para pasar de la atención inmediata de la emergencia a la recuperación y reconstrucción de nuestro país. Hoy firmamos 11…

El presidente Abelardo de la Espriella se dirigió al país tras un consejo de ministros de aproximadamente seis horas en el que se tomaron decisiones clave sobre el proceso de reconstrucción tras el terremoto del pasado 10 de agosto. El jefe de Estado aseguró que firmó 11 decretos que permitirán la entrada a una nueva fase y que incluyen, entre otras cosas, la creación del «Fondo Milagro».

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«Hoy hemos dado un paso fundamental para pasar de la atención inmediata de la emergencia a la recuperación y reconstrucción de nuestro país. Hoy firmamos 11 nuevos decretos en el marco del estado de emergencia, con medidas concretas para movilizar recursos, darles capacidad financiera a las regiones, garantizar la prestación de los servicios públicos, acelerar la reconstrucción de la infraestructura y asegurar que nuestros niños y jóvenes puedan seguir estudiando», aseguró el mandatario al inicio de su intervención.

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El primero de ellos fue, precisamente, la creación del fondo «patria milagro». Ese instrumento funcionará como la principal forma de canalizar los recursos hacia la reconstrucción y ya tiene un jefe designado: Jaime Uribe, cuyo nombramiento se conoció hace algunas semanas. Bajo ese nombre se manejará la plata que venga de donaciones internacionales y de aportes de privados para la crisis tras el terremoto.

Estamos reunidos en Consejo de Ministros, trabajando en equipo, revisando avances y tomando decisiones para acelerar la ejecución de nuestro Gobierno en todas las regiones del país.



Una gestión articulada, con disciplina, rumbo claro y un solo objetivo: seguir construyendo la… pic.twitter.com/Y1Wf0fhVMj — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 10, 2026

El segundo establece 17 medidas financieras que permitirán el traslado de recursos hacia la atención y empodera a los mandatarios regionales para hacer uso de ellos: «Los alcaldes y gobernadores están en la primera línea de emergencia. No podemos exigirles resultados, si no les damos herramientas para actuar», dijo el mandatario. El tercero va en esa misma línea, pues da un «plazo extraordinario» y una «utilización excepcional» para los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet).

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Además, se avalará la autorización temporal del traslado de recursos para garantizar la continuidad del servicio público de energía y entrará en vigencia la figura de «obras por impuestos» que será parte fundamental del proceso de reconstrucción. De acuerdo con el jefe de Estado, eso «permitirá movilizar recursos y la capacidad de ejecución del sector privado».

De la Espriella anunció que se habilitarán las «inversiones interjurisdiccionales», lo que significa que, durante la emergencia, una entidad territorial podrá cofinanciar proyectos de inversión que se ejecuten por fuera de su propia jurisdicción. Y, sumado a eso, se establecerá un «régimen excepcional y temporal» para el manejo de información por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Esto permitirá conocer las condiciones y las necesidades de las familias, como dijo el presidente en su intervención.

Las medidas especiales para garantizar la continuidad del servicio educativo también tuvieron parte en el discurso del mandatario. Según aseguró, se permitirá «temporalmente la realización de actividades académicas en espacios diferntes a los oficiales» y se implementarán «medidas financieras para garantizar que las sedes tengan los recursos oficiales necesarios».

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De la Espriella fue claro en que todos estos anuncios buscan «darle al estado herramientas extraordinarias para responder a una situación extraordinaria», que corresponde al sismo de 7,4 que afectó a 778.281 personas en el territorio colombiano, de acuerdo con cifras oficiales. Por ello, subrayó que están «removiendo obstáculos» y enfatizó: «Ahora viene lo más importante, ejecutar».

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