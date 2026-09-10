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Comenzó el pulso por las regionales de 2027: reto presupuestal tocó a organismos electorales

El Consejo Nacional reclama cerca de COP 1 billón más para garantizar la vigilancia de los próximos comicios, pese a enfrentar cuestionamientos y hasta la lupa de los órganos de control por el manejo del dinero. Por su parte, la Registraduría alerta sobre la falta de recursos para garantizar la identificación. 

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Sección Política
10 de septiembre de 2026 – 06:05 a. m.
Hernán Penagos, registrador, y Juan Felipe Lemos, presidente del CNE, hablaron de las elecciones 2027
Hernán Penagos, registrador, y Juan Felipe Lemos, presidente del CNE, hablaron de las elecciones 2027.

Para los partidos políticos, las elecciones más importantes no son las que definen el nombre del presidente de la República y ni siquiera la conformación del Congreso, sino las que cada cuatro años sostienen sus estructuras de base, la maquinaria regional que los mantiene vivos para las demás apuestas. Es por ello que en todas las orillas ya tienen la mira puesta en octubre del próximo año, cuando una vez más los colombianos asistirán a las urnas a elegir gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles.

Aunque falta poco más de un año,…

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Comentarios
  • Gilberto(54899)Hace 41 minutos
    Atención Juez ordena a la Presidencia retirar videos de Abelardo De La Espriella caminando entre cuerpos de disidentes abatidos, tras tutela El material deberá ser ocultado de las redes sociales oficiales de la Presidencia. Diario EL TIEMPO, Jueves 10 de septiembre de 2026               ************* **********   ********* COMENTARIOS * «APESTARDO» desgraciado mandatario ESPURIO:  No sabe del dolor ni de las tragedias del pueblo. Utiliza los medios de la Oligarquía in
  • Leandro Felipe(exbqo)Hace 43 minutos
    Que acaben con la vagabundería del Consejo Nacional Electoral, les quiten el presupuesto superinflado que les dieron para replicar a elevados costos lo que hacía la Registraduría y que lo reemplacen por un Tribunal Electoral no manipulado por los partidos que se reparten la torta del CNE.
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