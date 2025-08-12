Centro Democrático tuvo que “restringir la campaña” tras atentado a Miguel Uribe: Cabal

Foro de precandidatos a la presidencia por el Centro Democrático Foto: El Espectador - José Vargas

En el segundo día de la cámara ardiente en conmemoración del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, varios precandidatos visitaron el féretro. Entre ellos, la senadora María Fernanda Cabal, quien fue su compañera de bancada.

Desde el Congreso, la política de oposición aseguró que tras el atentado del que fue víctima Uribe Turbay, que lo llevó a estar internado en la UCI de la Fundación Santa Fe por dos meses y cuatro días, tuvieron que “restringir la campaña”. Afirmó que “ya no [pueden] salir a espacios abiertos”.

“No hay garantías para la oposición”, dijo.

Además de Cabal, las senadoras Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra tuvieron que parar sus campañas tras el atentado del pasado 7 de junio. Los hechos ocurrieron en un parque en la localidad de Fontibón, en Bogotá, en un evento político que lideró el senador y precandidato fallecido.

Aunque se esperaba que los precandidatos del partido del expresidente Álvaro Uribe pudieran retomar sus campañas, la muerte de Uribe Turbay volvió a dejar en vilo la decisión. Incluso, también se le ha pedido a la Unidad Nacional de Protección (UNP) aumentar las medidas sobre la oposición.

“Nosotros hemos revisado todos nuestros procesos, nuestros protocolos y hemos encontrado que cumplimos con todo lo que tiene que ver con el cubrimiento de las personas que tendrían que estar”, aseguró el director de la UNP, Augusto Rodríguez, sobre el caso este lunes.

