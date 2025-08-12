Francia Márquez asistirá a la eucaristía por Miguel Uribe Turbay

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

Se confirmó que la vicepresidenta Francia Márquez asistirá a la eucaristía en homenaje al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció este lunes tras estar dos meses y cuatro días en la UCI de la Fundación Santa Fe. Al evento solemne asistirán otras figuras de la política.

El ceremonia ocurrirá en la Catedral Primada de Colombia. De allí, se espera que el cuerpo salga al Cementerio Central, ubicado sobre la avenida 26.

Actualmente, el féretro se encuentra en cámara ardiente en el Salón Elíptico, ubicado en el Congreso. Este martes, exministros y congresistas pasaron a rendir homenaje y la ciudadanía también tuvo puertas abiertas para despedirse del político de oposición.

Desde el gobierno de Gustavo Petro, los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, pasaron a enviar sus condolencias a la familia de Uribe Turbay. La directora del Dapre, Angie Rodríguez, pasó por el Congreso este lunes.

Exministros llegaron al Congreso este martes. Juan Fernando Cristo, Mauricio Lizcano y Álvaro Leyva llegaron al Capitolio para acompañar a los familiares del fallecido.

