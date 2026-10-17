Presidente Abelardo de la Espriella realizó consejo de seguridad en San Andrés: ¿qué dijo?

Como medidas inmediatas, dentro de su enfoque de seguridad, el mandatario ordenó reforzar “el control marítimo y aéreo, la inteligencia, la investigación criminal, la videovigilancia” como una estrategia para…

El gobierno de Abelardo de la Espriella sigue recorriendo las regiones de Colombia. Con su promesa de romper con el “centralismo bogotano”, la administración desarrolló un consejo de seguridad en el Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En su intervención, se refirió a las medidas de seguridad para esta zona del país.

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Como medidas inmediatas, dentro de su enfoque de seguridad, el mandatario ordenó reforzar “el control marítimo y aéreo, la inteligencia, la investigación criminal, la videovigilancia” como una estrategia para atacar el narco y microtráfico de la región, además de la extorsión y los prestamos “gota a gota”. “Estas islas no son tierra de nadie”, advirtió el mandatario, que con nombre propio señaló a múltiples delincuentes de la zona.

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También con nombre propio, advirtió que ordenó el traslado de criminales recluidos en la isla hacia la cárcel de Cómbita, en Boyacá. “Quien delinque en San Andrés, quien extorsiona en San Andrés, hace fechorías y es judicializado, no se queda en San Andrés”, advirtió el jefe de las Fuerzas Armadas.

En medio de su visita a la isla, se conoció que la Superintendencia Nacional de Salud (SuperSalud) ordenó la intervención forzosa del Hospital Departamental de San Andrés. La administración aseveró que la decisión se tomó por fallas en la atención y la situación financiera que pasa la institución de salud.

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En el sector turismo, el mandatario señaló que buscarán un operador privado para que tome el control operativo y se desarrolle la modernización del Aeropuerto de San Andrés. Anunció el proyecto “Isla Milagro”, con la Fundación Santodomingo y Pintuco, que contará con COP 10.000 millones a través del Fondo Nacional de Turismo (Fontur).

Estuvo acompañado por su gabinete. Entre ellos, hicieron presencia: Carlos Andrés Ríos Puerta, director del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre); Rodrigo Lara, ministro de Interior; Elsa Noguera, ministra de Transporte; general (r) Jorge Mora, ministro de Defensa; Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio y Nicolás Gómez, jefe de gabinete.

También lo acompañó Ana Lucía Pineda, primera dama, quien este viernes publicó los reportes de rendición de cuentas de su fundación y las donaciones recibidas para la reconstrucción por el terremoto en el suroccidente del país. Dijo que recaudó COP 54.600 millones.

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La jornada presidencial inició también alrededor de la seguridad. El presidente De la Espriella hizo presencia en la “Operación Blindaje 360” en la ciudad de Barranquilla. El megaoperativo se realizaron 34 allanamientos y 56 capturados. Como ha sido el estilo del mandatario, confrontó a uno de los presuntos delincuentes que fue capturado durante el operativo que acompañó.

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