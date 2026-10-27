Mundo político lamentó asesinato de Miguel Castellanos: "Hacemos llamado a las autoridades"

Luego de que se conociera que el exsecretario de Gobierno de Cúcuta y precandidato a la alcaldía de esa ciudad, Miguel Castellanos, fue asesinado en la tarde del pasado lunes, 26 de octubre, en el Anillo Vial Occidental de esa ciudad. Congresistas y otras personalidades del mundo político lamentaron el crimen y pidieron a las autoridades esclarecer los hechos.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez dijo: "condenamos el asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta, hermano del exsenador Jairo Castellanos y del concejal de Bogotá, Leandro Castellanos. Expresamos nuestra solidaridad con su familia y seres queridos en este difícil momento". Y agregó: "Hacemos un llamado a las autoridades para que se esclarezcan los hechos y se haga justicia. La violencia jamás será el camino".

Publicidad

Condenamos el asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta, hermano del exsenador Jairo Castellanos y del concejal de Bogotá, Leandro Castellanos. Expresamos nuestra solidaridad con su familia y seres queridos en este difícil momento.



Hacemos un llamado a… pic.twitter.com/H2ubrUaLpT — Honorio Henriquez 🇨🇴 (@honohenriquez) October 27, 2026

Castellanos, quien además era hermano del concejal de Bogotá Leandro Castellanos, fue víctima de un atentado cometido por hombres armados en el corregimiento de El Pórtico, sobre el Anillo Vial Occidental, que conecta a Cúcuta con Los Patios y Bucaramanga. George Quintero, secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Norte de Santander, señaló que, de acuerdo con la información preliminar, Castellanos habría descendido del vehículo para conversar con una persona que se encontraba junto a una motocicleta, momento en el que ocurrieron los hechos. El funcionario agregó que la Policía y un equipo técnico especial ya estaban a cargo de las investigaciones.

Lea: Estos son los recortes que De la Espriella le aplicó a las arcas de la Casa de Nariño

Por otro lado, el exministro del Interior, Armando Benedetti aseguró que "con profundo dolor e indignación recibo la noticia del asesinato de Miguel Castellanos en Cúcuta. Rechazo enérgicamente este crimen que enluta a toda una familia. Mi abrazo solidario y mis más sinceras condolencias a sus seres queridos, especialmente a su hermano, el exsenador Jairo Castellanos, a quien acompaño de corazón en este momento tan difícil".

Le puede interesar

Por su parte la exalcaldesa de Bogotá y excandidata presidencial, Claudia López, dijo que "el show no protege a nadie, solo distrae". Y agregó: "A Leandro, a Jairo y a toda la familia de Miguel Castellanos mis condolencias y solidaridad en estos momentos de dolor. El asesinato de Miguel no puede quedar impune. Justicia a los culpables y seguridad para todos. Fue lo que ofrecieron y es lo que deben cumplirle a Cúcuta, a Norte de Santander y a toda Colombia".

El senador Carlos Meisel (Centro Democrático) exigió que "las autoridades esclarezcan y hagan justicia en el caso del crimen donde perdió la vida el Exsecretario de Cúcuta Miguel Castellanos. Con dolor le enviamos un abrazo a toda su familia, especialmente a nuestro compañero Jairo, su hermano". Además, la exsendora y excandidata presidencial, Paloma Valencia, del mismo partido sostuvo: "Rechazamos del terrible asesinato de Miguel Castellanos, aspirante a la Alcaldía de Cúcuta. Es inaceptable que la criminalidad esté decidiendo quién puede ser candidato. Solidaridad con su familia, amigos y todos los nortesantandereanos".

En contexto: De la Espriella condenó asesinato de Miguel Castellanos: "No puede quedar impune"

Desde la otra orilla, el senador del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo dijo: "Rechazo el asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta y precandidato a la Alcaldía, ocurrido hoy frente a su hijo".

Por su parte, el presidente ejecutivo de Asocapitales, Andrés Santamaría manifestó: "El asesinato de Miguel Armando Castellanos Serrano, exsecretario de Gobierno de Cúcuta, es un hecho doloroso que rechazamos y condenamos con firmeza. […] La vida debe estar por encima de todo. Quienes han dedicado su trabajo al servicio público deben contar con garantías de seguridad. La violencia no puede poner en riesgo la institucionalidad de nuestras ciudades capitales".

Tras el crimen, unos de los primeros en manifestarse fueron el ministro de Defensa, Jorge Mora, y el presidente Abelardo de la Espriella. Ambos amentaron la situación y condenaron el crimen. Mora aseguró, respecto a los responsables que "los vamos a buscar, los vamos a encontrar y tendrán que responder ante la justicia. No habrá tregua frente a quienes atentan contra la vida de los colombianos".

¡EL ASESINATO DE MIGUEL CASTELLANOS NO PUEDE QUEDAR IMPUNE!



Rechazo y condeno con toda contundencia el cobarde asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta, ocurrido esta noche en la capital de Norte de Santander.



He dado instrucciones a nuestra Policía… https://t.co/AMLxYXcj5A — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 27, 2026

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.