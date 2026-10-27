De la Espriella condenó asesinato de Miguel Castellanos: "No puede quedar impune"

"¡El asesinato de Miguel Castellanos no puede quedar impune! Rechazo y condeno con toda contundencia el cobarde asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta, ocurrido esta noche en la capital de Norte…

El presidente Abelardo de la Espriella reaccionó al asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta (Norte de Santander). Los hechos ocurrieron en la tarde de este lunes y las autoridades regionales ya anunciaron una recompensa de hasta de COP 50 millones por información de los responsables del crimen.

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"¡El asesinato de Miguel Castellanos no puede quedar impune! Rechazo y condeno con toda contundencia el cobarde asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta, ocurrido esta noche en la capital de Norte de Santander", aseguró el mandatario en su cuenta de X.

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¡EL ASESINATO DE MIGUEL CASTELLANOS NO PUEDE QUEDAR IMPUNE!



Rechazo y condeno con toda contundencia el cobarde asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta, ocurrido esta noche en la capital de Norte de Santander.



He dado instrucciones a nuestra Policía… https://t.co/AMLxYXcj5A — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 27, 2026

En su publicación, De la Espriella informó que había dado instrucciónes a la Policía Nacional y a la Fiscalía para que adelanten "las investigaciones necesarias para identificar, ubicar y capturar cuanto antes a los responsables de este crimen". Además, envió su solidaridad y condolencias a la familia de Castellanos.

"¡Que lo tengan claro los criminales: en Colombia no habrá espacio para la impunidad! Vamos a perseguir a los responsables con toda la capacidad del Estado y a llevarlos ante la justicia", agregó.

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Castellanos, quien además era hermano del futbolista y concejal de Bogotá Leandro Castellanos, fue víctima de un atentado perpetrado por sujetos armados en el corregimiento de El Portico, sobre el Anillo Vial Occidental, que comunica a Cúcuta con el municipio de Los Patios y Bucaramanga. De acuerdo con versiones iniciales, se dirigía a su casa en su camioneta, en la que también iba un menor de edad.

“Lo único que sabemos y lo preliminar es que una persona se acercó a una motocicleta, donde él se bajó a hablar con esa persona y se cometieron los hechos. Es la investigación preliminar que se tiene y, como lo digo, ya está la policía y un grupo técnico especial”, dijo George Quintero, secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Norte de Santander.

Con profundo dolor recibimos la noticia del asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta.



Acompaño de corazón a su esposa e hijos; a sus hermanos, así como a todos sus familiares, amigos y seres queridos, ante esta dolorosa partida.



Rechazamos de manera… pic.twitter.com/X5nUFyf8YM — William Villamizar Laguado (@williamndes_) October 27, 2026

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Otras figuras de la política también se han pronunciado para condenar el atentado. El gobernador William Villamizar "a las autoridades avanzar con toda la capacidad institucional para esclarecer este crimen". En el Congreso, el senador Rafael Nieto (Centro Democrático) aseguró que "la violencia en Cúcuta está desbordada" y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, apuntó que "hacer política en este país no puede costar la vida".

"Los vamos a buscar, los vamos a encontrar y tendrán que responder ante la justicia. No habrá tregua frente a quienes atentan contra la vida de los colombianos", dijo, por su lado, el ministro de Defensa, Jorge Mora.

El asesinado exsecretario de Gobierno buscaba espacio para aspirar a la Alcaldía de Cúcuta. En el último cargo que ocupó en la jefatura de la capital nortesantandereana estuvo hasta enero de 2026, cuando renunció para concentrarse en apoyar la campaña de su hermano Jairo al Senado. Previamente, hizo parte de la Policía y pasó por Medellín y la Región Metropolitana de La Sabana. También estuvo a cargo de la Policía Fiscal y Aduanera.

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