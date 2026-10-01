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Nicolás Gómez fue designado como nuevo alcalde ad hoc de Cali, ¿por qué?

Mediante el decreto 1479 de 2026 firmado este 30 de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella designó como alcalde ad hoc de Cali a su jefe de despacho, Nicolás Gómez. Estas serán las funciones que asumirá sobre la capital vallecaucana.

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Redacción Política
30 de septiembre de 2026 – 07:49 p. m.
Foto: Archivo Particular

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Este 30 de septiembre, el actual jefe de gabinete, Nicolás Gómez fue designado como alcalde ad hoc de Cali frente a los temas del Plan de Ordenamiento Territorial de esa ciudad. Mediante el decreto 1479 de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella lo asignó frente al conflicto de interés que expresó el actual alcalde de la capital vallecaucana, Alejandro Eder.

Su impedimento nace debido a que presentó este conflicto respecto del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y otros instrumentos derivados o en el que deba intervenir conforme a las funciones asignadas al cargo que ocupa, toda vez a que en sus palabras: "( … ) actualmente persiste el aparente conflicto de interés/ dado a que mis parientes hasta el 4° grado de consanguinidad podrían tener inversiones en los sectores de construcción/ ingeniería civil/ cementos/ industria básica del hierro y del a cero/ como también/ en el sector inmobiliario/ de finca raíz y hotelero/ y en actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados. "

Gómez reemplazará a Stephanie Gómez, que tomó el cargo el pasado 3 de septiembre. Antes, este estuvo en manos de Jaime Luis Berdugo, exviceministro del Interior de la administración de Gustavo Petro. Quien fue designado para estas funciones en abril de 2025, pero tras dejar su cargo debieron buscar un reemplazo.

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