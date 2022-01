Según Zuluaga, de la mano de su partido, seguirá "construyendo una amplia coalición ciudadana alrededor de mis propuestas". Foto: Óscar Pérez

Pese a los coqueteos, a los intentos por mediar –inclusive por parte del propio Álvaro Uribe– y a las cartas para que no desistiera de la unidad, este jueves Óscar Iván Zuluaga, candidato presidencial del Centro Democrático, le cerró la puerta definitivamente a una eventual coalición con el denominado Equipo por Colombia, conformado por Federico Gutiérrez, Álex Char, Dilian Francisca Toro, David Barguil (Partido Conservador) y Aydée Lizarazo (Partido MIRA).

También le puede interesar: Partido de la U oficializa su respaldo a Peñalosa y le otorga aval presidencial

Justamente, a través de una carta dirigida únicamente a Lizarazo, Barguil y Fico –que previamente lo habían instado a conversar y reconsiderar la alianza electoral–, Zuluaga manifiesta esperó 50 días a la espera de una decisión por parte de la alianza, periodo en el que hubo “descalificaciones inaceptables”. Por ello, aun cuando contaba con ánimos de unidad, anuncia que rotundamente no integrará esa coalición.

“Mi partido y yo hemos decidido no hacer parte de una coalición que opera desde los vetos, que son la antítesis de la unidad y el consenso, y que no toma decisiones asertivas y oportunas”, explica Zuluaga, quien les deseó éxitos en la coalición y anunció que seguirá recorriendo el país “de la mano de mi partido, construyendo una amplia coalición ciudadana alrededor de mis propuestas”.

Lea también: Con cartas, Fico y Barguil insisten en invitar a Zuluaga a su coalición

En ese sentido, advierte que a los colombianos no les interesan—”y con razón”—los vaivenes de la mecánica política, “que en nada contribuyen a resolver sus problemas”.

“Los invito, con el mayor afecto y respeto, a que nos dediquemos a honrar a nuestros compatriotas haciendo la campaña que este país se merece: de propuestas, no agresiones; de soluciones posibles, no falsas promesas. Estoy seguro de que así, ocupándonos de los problemas que de verdad importan a los ciudadanos, no prosperará la izquierda populista que amenaza nuestra democracia”, señaló.

También le puede interesar: “Jamás aceptaré ofensas ni descalificaciones”: Zuluaga sobre coaliciones

Zuluaga sostuvo que desde el uribismo fueron respetuosos, proactivos y pacientes. No obstante, ratificó que el Centro Democrático representa a un grupo importante de ciudadanos “que merecen respeto y cuyas convicciones tengo yo la responsabilidad y el honor de representar y defender”.

En su misiva, el candidato uribista les agradece a los tres “la apertura que han tenido en todo momento” para construir un camino de unidad con el Centro Democrático y su candidatura. En esa línea, dijo compartir la convicción de que “Colombia está primero, de que debemos defender esta democracia sin apego alguno a las aspiraciones personales”.

Análisis: Sin Óscar Iván Zuluaga la derecha queda dividida, pero no divorciada

Por ello, defiende que desde el pasado 22 de noviembre, cuando ganó la consulta interna y se hizo a la bendición del uribismo, manifestó su intención de integrar una coalición con sectores de derecha. Zuluaga retomó las palabras que dijo en ese entonces:

“Estamos frente a una elección de coaliciones. Vemos una coalición de izquierda populista con un discurso contra la libertad, contra el libre mercado y contra la fuerza pública. Por otro lado, hay un equipo de personas con experiencia y nuevas ideas. Con ellas tenemos gran afinidad, y amistad con algunos de ellos. Nos une la experiencia en el servicio público, pero más importante aún, el amor por Colombia y la urgencia de construir un país más justo y con más oportunidades para todos”.

Zuluaga precisó que, incluso antes de ser elegido, reiteradamente les expresó su intención de sumar, “sin demoras ni vacilaciones”, en caso de que fuera el ungido del Centro Democrático.

Lea también: “Una coalición no se puede montar descalificando a eventuales socios”: Uribe

“Ustedes me conocen muy bien: saben que soy una persona paciente, que mi liderazgo siempre busca construir consensos en medio de las diferencias y les consta, como a la opinión pública, que mi candidatura ha estado comprometida con la unidad con otros sectores de la sociedad. Saben, también, que Colombia necesita señales de determinación y claridad, no de vacilación e incertidumbre”, agrega.