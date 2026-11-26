“Cuando yo he asistido a operativos y le he dicho a los bandidos que son miserables o que son unos bandidos y les doy la bienvenida a la patria milagro, no se está violentando ninguna garantía constitucional”, aseguró durante su intervención.

Durante la inauguración del nuevo Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (ERON) en La Guajira, el presidente Abelardo de La Espriella se refirió a las críticas que ha recibido por los operativos de la Fuerza Pública contra grupos criminales liderados por él en los que afrenta a los capturados.

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Agregó que por el manejo que se le ha dado a estos casos, “tan claro es que todas las capturas han sido legalizadas”, e hizo alusión a la entrega de la cárcel en el norte del país, al aseverar que “la dignidad de una persona que está bajo la tutela del Estado es contar con cárceles como estas, en donde puede haber posibilidad de resocialización”.

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Las declaraciones ocurren luego de las críticas de diversos sectores a las actuaciones del presidente e incluso la orden de un juez ambulante con función de control de garantías de Antioquia de compulsar copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se examine la conducta del presidente Abelardo de la Espriella, por el trato dado a los capturados alias “Primo Gay”, Henry Sneyder Herrón Serna y alias “Pata de Palo”, quienes pertenecerían al Clan del Golfo.

Durante la captura de “Primo Gay”, el presidente de la Espriella careó al jefe criminal y le dijo: “Esta porquería es ‘Primo Gay’, 13 policías asesinados que estaban erradicando en un helicóptero; este fue el bandido que los mató […] miserable asesino, despreciable […] miren cómo está de asustado, ni siquiera da la cara”.

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El juez de Antioquia estuvo a punto de declarar ilegales las capturas de alias “Primo Gay” y de Herrón Serna por el careo que protagonizó el mandatario con los detenidos, el cual fue difundido en video. Finalmente, las capturas fueron declaradas legales y se espera que avancen las audiencias de imputación de cargos y de solicitud de medida de aseguramiento. El juez también solicitó a la Procuraduría General de la Nación que determine si los servidores públicos que participaron o permitieron la exhibición de los detenidos ante los medios incurrieron en faltas disciplinarias.

Los careos del presidente con capturados no son un hecho aislado. “Tú lo que eres es un bandido (…) un asesino, miserable”. “Así es que se doma a un bandido”. “Vas a ver lo duro que muerde el tigre”. “Lo vamos a mandar a una cárcel de máxima seguridad. La más dura que haya”. Son frases del mandatario durante operativos policiales que ha ordenado en Bogotá, Medellín, Cúcuta y Barranquilla.

En su intervención del miércoles en La Guajira, el presidente De la Espriella envió un mensaje a Inpec para fortalecer la seguridad dentro de las cárceles y exigió que se le "impida el ingreso ilegal de teléfonos celulares y que tome las medidas necesarias para evitar que las cárceles se vuelvan en centros de comisión de delitos".

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