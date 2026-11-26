La Presidencia de Abelardo de la Espriella emitió una nueva circular para impartir nuevas medidas de austeridad, que en esa ocasión tocan la "optimización de bienes inmuebles públicos, la restricción de nuevos contratos de arrendamiento y la revisión integral" de los vigentes. El documento tiene la firma del director del Dapre, Carlos Ríos, e insta a los ministros y directores de departamentos a priorizar el uso de bienes inmuebles públicos.

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"Como regla general de austeridad, las entidades destinatarias deberán abstenerse de promover, avalar o celebrar nuevos contratos de arrendamiento de inmuebles de propiedad privada destinados al funcionamiento de oficinas, dependencias administrativas o al desarrollo de actividades institucionales, cuando existan inmuebles públicos disponibles que permitan satisfacer adecuadamente la necesidad", se lee en la circular. Además, se aclara que esto solo se permitirá "ante la inexistencia o insuficiencia de alternativas públicas idóneas".

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En el mismo documento se pide promover mecanismos de articulación interinstitucional para el "uso compartido de instalaciones" y la "reorganización de espacios". ¿El objetivo? "Maximizar la utilización de la infraestructura estatal existente" y, en esa vía, "priorizar el uso, aprovechamiento, adecuación y redistribución de los inmuebles de propiedad pública disponibles".

Esta es la circular 13 de 2026. Foto: Archivo

Todos los contratos que en este momento estén vigentes tendrán que pasar, de igual forma por una "revisión integral" para "identificar alternativas que permitan su terminación, no renovación, sustitución o reducción de costos". Eso sí, se aclara que habrá que "evitar la generación de indemnizaciones, controversias judiciales o afectaciones injustificadas a la continuidad del servicio público".

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Ríos solicita, además, que dentro de los siguientes 15 días se remita al Dapre un informe consolidado de todos los hallazgos. Eso deberá incluir todos los contratos de arrendamiento vigentes, la identificación de los inmuebles públicos propios, la evaluación de alternativas de traslado, el análisis jurídico y financiero sobre la terminación de estos convenios y la proyección de ahorros presupuestales y el cronograma de implementación de esas medidas.

"La austeridad en el gasto público constituye una expresión concreta de los principios de economía, eficiencia y responsabilidad de la administración de los recursos del Estado", finaliza la circular. En ese documento también se explicita que se busca reducir los costos de funcionamiento de las entidades.

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El presidente Abelardo de la Espriella llegó a la Casa de Nariño con la directriz de recortar el Estado y reducir los costos de funcionamiento de las entidades. Aunque se está a la espera de si el Congreso le dará las facultades extraordinarias que están en su proyecto de ley de "rescate económico" para comenzar con ese "tijeretazo", esta es una de las medidas que ha implementado desde el Ejecutivo para darle cumplimiento a esa promesa de campaña.

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