Nuevo choque entre el gobernador del Magdalena y el gobierno nacional

Las relaciones entre el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, y el Gobierno es bastante compleja, al igual que ocurre con otros mandatarios alternativos, como Claudia López, alcaldesa de Bogotá, y Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali. En el caso del líder de Fuerza Ciudadana, este jueves se añadió un nuevo capítulo a la seguidilla de desencuentros.

Esta vez, la disputa fue por la realización de un consejo de seguridad en el departamento, debido a los varios asesinatos que han ocurrido en la región en los últimos días. Este encuentro se llevó a cabo en Ciénaga, Magdalena, y contó con buena parte de los alcaldes de la región, pero no estuvo el gobernador, como ha ocurrido en otros eventos que ha celebrado el gobierno central en la zona.

Aunque en esta ocasión no habría sido por falta de invitación, sino que hubo una diferencia frente al lugar donde se debía celebrar. Mientras que Caicedo habría insistido que el encuentro se llevara a cabo en Santa Marta, el gobierno habría preferido Ciénaga, debido a que es uno de los municipios con mayor reporte de crímenes en el departamento.

Al final no se pudieron poner de acuerdo y la reunión entre mandatarios locales y emisarios de los ministerios de Defensa y del Interior se hizo sin el gobernador. Los resultados del encuentro quedaron opacados por la pelea que ocurrió en redes sociales entre Carlos Caicedo y el ministro de Defensa, Diego Molano.

“Reunión de seguridad convocada por vice Defensa y del Interior, es un evento de integrantes del pacto de Ciénaga y el vástago de un clan clientelista y politiquero, por eso no aceptaron convocatoria al consejo de seguridad que propusimos de conformidad con las competencias legales”, se despachó Caicedo en redes sociales.

La respuesta de Molano también vino por redes sociales: “Vergonzoso que gobernador del Magdalena anteponga mezquindades politiqueras a seguridad de ciudadanos. Tenemos como meta frenar el homicidio en Magdalena, nos reunimos con alcaldes para lograrlo. Nuestra misión es defender a todos los colombianos”.

Como se dijo anteriormente, esta no es la primera vez que el gobierno y Caicedo expresan sus diferencias entre ellos. Uno de los primeros intercambios fue por una reunión de alcaldes del departamento que se celebró en la zona bananera y en la que no habría sido invitado el gobernado magdalenense.

“El presidente Duque desconociendo el mandato popular no invita al gobernador del departamento. Su reunión política no deja dudas sobre quién lidera el bloqueo. Eso sí, pidieron ambulancias, vehículos, etc para su visita. Solicité apoyarlos”, expresó Caicedo, que ha dicho en otras ocasiones que hay un pacto entre los alcaldes de la región y el gobierno central para bloquear sus proyectos, a esto lo ha llamado el pacto de Ciénaga.

La respuesta vino por parte del ministro del Interior, Daniel Palacios. “El presidente de la República se reúne con alcaldes, diputados, concejales, congresistas, miembros de juntas de acción comunal y líderes de barrio, etc., en cualquier parte del territorio, sin pedir permiso a nadie. Es el presidente de todos”, expresó el funcionario.

Estos también chocaron cuando el también exalcalde de Santa Marta salió del país ante supuestas amenazas contra su vida. Tras la denuncia de Caicedo sobre posibles fallas en su esquema de seguridad, desde el gobierno se respondió que el gobernador tenía uno de los esquemas más fuertes del país. Esto llevó a varias críticas, que incluso el gobernador expresó en entrevista con este diario.