ONU Derechos Humanos entrega observaciones sobre nuevo decreto de protestas en Colombia

La organización, previo a la firma del decreto por parte de Presidencia, presentó comentarios y dio asistencia técnica al Ministerio de Interior en la construcción del texto. Posterior a su estreno en la jornada de…

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humano) detalló cuáles son los puntos que destaca y los que le generan preocupación sobre el nuevo decreto del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella sobre la acción de la Fuerza Pública y la protesta social.

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La organización, previo a la firma del decreto por parte de Presidencia, presentó comentarios y dio asistencia técnica al Ministerio de Interior en la construcción del texto. Posterior a su estreno en la jornada de protestas de este miércoles, la Oficina de la organización en Colombia señaló que la administración “acogió algunas de las recomendaciones”.

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Este texto estuvo en la agenda nacional desde su publicación, pues sectores opositores señalaron que esta normativa era “autoritaria estigmatizante” con respecto al derecho a la protesta. Sectores del Pacto Histórico, como los congresistas Laura Beltrán y Daniel Monroy, anunciaron que demandarán el decreto y presentarán una acción de tutela para suspender sus efectos provisionalmente. La congresista de oposición indicó que ponderar el derecho a la protesta con los del trabajo y la salud es "arbitrario y no lo puede hacer el Ejecutivo".

Entre los puntos que destacó la organización sobre este nuevo texto se encuentran:

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¿Sabías que el mandato de ONU Derechos Humanos en Colombia, establecido por el Estado🇨🇴 y el Alto Comisionado🇺🇳, permite brindar asesoría y asistencia técnica a la formulación e implementación de normas, políticas y medidas en materia de… pic.twitter.com/7y3JY0ZCr1 — ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) October 15, 2026

Esta instancia también destaco que tanto el señalamiento expreso de que “la obstrucción de una vía no modifica por sí misma el carácter pacífico de una manifestación” y la incorporación de “el criterio de ‘perturbación grave y sostenida’” son medidas en concordancia con la Observación General núm. 37 del Comité de Derechos Humanos de la ONU.

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Sin embargo, la Oficina de la ONU también advierte que el nuevo texto “habrían podido justificarse y basarse en un diagnóstico más comprensivo y con mayor diversidad de fuentes”. Entre los puntos que le causan “preocupación” a esta entidad está la “definición amplia” de lo que se considera violencia. Además, sobre la etapa de diálogo, advierte que “algunas reglas y causales relativas a lo que denomina el agotamiento del diálogo que podrían debilitar en la práctica el principio del mantenimiento del mismo”.

Esta normativa llega a las calles como parte de un paquete más amplio del Gobierno De la Espriella sobre el manejo del orden público. Parte del cambio de enfoque de la nueva administración pasa por una nueva política de paz e implementación del Acuerdo de Paz.

Garantizar el funcionamiento de la JEP durante los 15 años que estaba previsto su mandato, hasta 2033, es fundamental para que pueda cumplir plenamente su mandato y avanzar en la garantía de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición para todas las… pic.twitter.com/8wdloANSSr — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) October 1, 2026

Sobre este tema, el expresidente Juan Manuel Santos ha sido enfático en la importancia que tiene la implementación del Acuerdo firmado en La Habana, especialmente en el marco de la discusión nacional sobre el recorte de presupuestos a las instituciones que nacieron de este pacto con las Farc.

“Mi solicitud es que cumplan con la Constitución, con lo que juraron ante Dios y ante el pueblo hacer y que no digan que van a implementar el Acuerdo de Paz, pero al mismo tiempo como ha sucedido con la Unidad de Víctimas, le recorten los recursos”, afirmó el exmandatario en un evento de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD).

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