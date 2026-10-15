“El que menos ejecutó fue el gobierno Petro”: dardo sobre implementación del Acuerdo de Paz

Ríos, durante una sesión de control político de la Comisión Legal de Paz que se realizó este miércoles, habló de posibles movilizaciones para el próximo 24 de…

El director del Departamento Administrativo de la Presidencial (Dapre), Carlos Andrés Ríos, aseguró que la administración del expresidente Gobierno Petro fue la de “peor ejecución” en torno al Acuerdo de Paz desde su firma en 2016. El funcionario, quien además es el comisionado de Paz, agregó que el pasado gobierno llegó “solo al 4.66 %” en el Plan Marco de Implementación (PMI).

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Ríos, durante una sesión de control político de la Comisión Legal de Paz que se realizó este miércoles, habló de posibles movilizaciones para el próximo 24 de noviembre cuando se cumple una década de la rúbrica de los pactado en La Habana en un evento realizado en Teatro Colón de Bogotá.

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El funcionario del presidente Abelardo de la Espriella advirtió que la anterior administración, que estuvo en el Ejecutivo hasta agosto de 2026, ejecutó el 80 % del Plan Operativo Anual de Inversiones (Poai), por lo que hasta diciembre no hay dinero “ni para pagar la nómina”.

En la sesión del Capitolio, que tenía como objetivo la discusión del plan de ajustes presupuestales a las instancias que se crearon con el Acuerdo, se volvió a ver uno de los campos de disputa más claros entre el oficialismo y la oposición: la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. Entre las promesas de campaña del jefe de Estado está el cambio de perspectiva sobre la política de seguridad, lo que toca la implementación de lo negociado en Cuba con las Farc.

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Los primeros indicios de cambios en el nuevo Gobierno se reflejaron en la asignación presupuestal hacia entidades nacidas del Acuerdo en el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027 –fijado en COP 634,9 billones–, que aún está en discusión en el Capitolio. Frente a los cambios de las asignaciones, que hacen parte del paquete de ajuste fiscal que prometió la nueva administración, la oposición ha defendido la importancia de estas instituciones.

“Atacan la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la justicia transicional y la Reforma Rural Integral”, afirmó el senador David Racero, del Pacto Histórico, en medio del debate de control político.

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A esas críticas también se sumó la legisladora Carolina Corcho, de la misma colectividad de izquierda, especialmente sobre la reducción de recursos a la JEP. La semana pasada, frente al edificio en el que opera, se desarrolló un plantón en apoyo a esta entidad de justicia transicional, que es criticada por el oficialismo por lo que llama “derroche” de recursos públicos e “impunidad”.

El oficialismo dentro de la Comisión de Paz del Congreso, en defensa de los recortes propuestos, agregó que esto hace parte de la crisis fiscal que sufre el país. “Debieron ser más responsables en el manejo de las finanzas públicas, porque dejaron al país con el mayor nivel de endeudamiento y déficit presupuestal”, afirmó el senador Santiago Barreto (Partido Conservador).

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Esta discusión se da en medio de toda la polémica que hay en torno al Acuerdo de Paz, firmado hace 10 años con las Farc. Una de las voces que ha salido en defensa de lo pactado es el expresidente Juan Manuel Santos, quien lleva varias semanas advirtiendo que no se puede desfinanciar las entidades encargadas de implementarlo.

El director del Dapre, Carlos Andrés Ríos, aseguró ante la Comisión Legal de Paz del Senado que la implementación del proceso de paz del 2016 tan solo obtuvo un 4 % de avance durante el gobierno de Gustavo Petro.



Ríos indicó que "ustedes desfinanciaron el país, nos dejaron en un… pic.twitter.com/9LlxqzGP0x — El Espectador (@elespectador) October 14, 2026

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