Durante el transcurso de la jordana, cuatro manifestantes fueron capturados en Ibagué (Tolima) por presuntos actos de vandalismo y un hombre más fue detenido en Medellín (Antioquia), señalado de lanzar objetos a…

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, presentó en la noche del miércoles 14 de octubre el balance oficial de las manifestaciones de la oposición. Según el mandatario, 62.000 ciudadanos salieron a las calles en todo el territorio nacional y el 98 % de las movilizaciones transcurrió sin alteraciones del orden público.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Cinco capturados y disturbios en varias ciudades: el balance de seguridad de las protestas

Durante el transcurso de la jordana, cuatro manifestantes fueron capturados en Ibagué (Tolima) por presuntos actos de vandalismo y un hombre más fue detenido en Medellín (Antioquia), señalado de lanzar objetos a los uniformados, en medio de enfrentamientos con agentes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), antes conocida como Esmad. Los choques también se reportaron en Popayán y en el centro de Bogotá.

Publicidad

Lea: Centros de arraigo y cárceles productivas: las dudas del nuevo modelo de sometimiento

En su alocución, acompañado del ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, De La Espriella señaló que “la inmensa mayoría de quienes salieron a las calles ejerció su legítimo derecho a la protesta de forma ordenada y respetuosa de las instituciones”. Asimismo, estas jornadas se dieron en el marco del Decreto 1525, firmado por el Ejecutivo el pasado 13 de octubre para trazar nuevos límites en las protestas.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que la jornada fue monitoreada desde un Puesto de Mando Unificado (PMU) liderado por el propio mandatario.

Le puede interesar

Lea también: Tres señalados disidentes de las Farc de “Mordisco” se sometieron a la justicia en Guaviare

Capturas en Ibagué

En Ibagué, cuatro manifestantes fueron capturados por presuntos actos de vandalismo durante la confrontación con la Undmo. La alcaldesa, Johana Aranda, explicó que a los detenidos les hallaron armas cortopunzantes y que su captura se hizo conforme al nuevo decreto.

“Una vez fue verificado por el Puesto de Mando Unificado, (estos ciudadanos) tenían armas cortopunzantes, machetes y algunos elementos que estaban afectando la infraestructura pública, así que se procede a dar cumplimiento al nuevo decreto que sale el día de ayer”, declaró la mandataria.

Detonaciones en Bogotá

Después de las 7:30 p. m. se escucharon múltiples detonaciones en el centro de Bogotá, particularmente en inmediaciones del Parque de los Periodistas y el Eje Ambiental. Allí, agentes de la Undmo intervinieron en una concentración de decenas de personas que se reunieron al finalizar la jornada nacional de movilizaciones.

Le puede interesar: La extradición, el punto crítico del proyecto de De la Espriella para someter a criminales

Según la Secretaría Distrital de Gobierno, en el lugar se realizaba una protesta contra la postura del Gobierno nacional frente al fracking. La entidad señaló que el operativo respondió a la presencia de un grupo aislado que tenía elementos para hacer explosivos.

Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos y testigos cuestionaron la actuación de los uniformados y sostuvieron que la intervención ocurrió durante una manifestación pacífica, sin provocaciones contra la Policía.

Disturbios en Medellín

Las movilizaciones en la capital antioqueña se desarrollaron en su mayor parte de manera pacífica. Sin embargo, hubo disturbios a las afueras de la Universidad de Antioquia, donde la Policía detuvo a un hombre señalado de lanzar objetos a los uniformados.

Le recomendamos: “Me parece bajo y cruel lo que están haciendo”: Julieta Lemaitre sobre ataques a la JEP

El alcalde, Federico Gutiérrez, afirmó que se garantizó durante horas el derecho a la protesta, conforme a la Constitución y la ley. “Sin embargo, en la vía hacia Barranquilla, manifestantes y encapuchados bloquearon la movilidad y lanzaron botellas, objetos contundentes y artefactos improvisados”, denunció.

Ante esa situación, sostuvo Gutiérrez, desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) se ordenó a la Fuerza Pública intervenir de inmediato para restablecer el orden y proteger a la ciudadanía.

‼️ Garantizamos durante horas el derecho a la protesta, conforme a la Constitución y la ley. Sin embargo, en la vía hacia Barranquilla, manifestantes y encapuchados bloquearon la movilidad y lanzaron botellas, objetos contundentes y artefactos improvisados.



Desde el PMU se dio… https://t.co/xK39Q946AW — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 14, 2026

Siga leyendo: El diálogo debe prevalecer sobre el uso de la fuerza: Defensoría sobre las protestas

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.