La oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella llamó a marchas este jueves 19 de noviembre. La convocatoria está liderada por el Pacto Histórico, que bajo la presidencia del exjefe de Estado, Gustavo Petro, convocó a las movilizaciones "contra la reforma tributaria de Abelardo de la Espriella", pues advierte que las medidas que se disponen en la ley de ajuste fiscal "aumentaría el impuesto de renta a 3 millones de trabajadores y reduciría los impuestos al patrimonio de los más ricos".

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La convocatoria también ha sido promovida por sectores sociales y sindicales, como la Central Unitaria de Trabajadores, que en sus comunicados de redes sociales ha señalado que el articulado que está concertando el gobierno De la Espriella con el Congreso podría "abrir la puerta a procesos de privatización de empresas estratégicas como Ecopetrol, Cenit y el Grupo Bicentenario". Esta es la segunda jornada de manifestaciones que convocan estos sectores, y que como la realizada el pasado 14 de octubre, se proyecta como un "paro nacional".

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Vamos a salir masivamente a las calles para este #ParoNacional19N ✊🏽



Estamos en defensa del progreso y el bienestar de las familias colombianas y en contra el autoritarismo y propuesta de hambre de Abelardo de la Espriella. pic.twitter.com/Q7tRTsYAdP — Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) November 18, 2026

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Esta misma semana, el presidente De la Espriella anunció en alocución presidencial el retiro de la imposición de IVA a productos de la canasta familiar. Esta decisión, que llega después de días en los que las bancadas oficialistas habían pedido expresamente la revisión de este punto, permitió avanzar en los consensos que destraben el debate de la iniciativa y se pueda agendar para su discusión en el Capitolio. El debate, según congresistas oficialistas, se iniciaría la próxima semana.

“Buen anuncio del presidente De la Espriella que no habrá IVA a la canasta familiar; motivo de tranquilidad”, precisó el expresidente y líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe. En este mismo sentido se pronunció el presidente del Congreso, senador Honorio Henríquez (Centro Democrático), quien agregó que se debe seguir trabajando en los consensos.

¡NO SUBIRÁ EL IVA A LOS ALIMENTOS PARA NUESTROS ANIMALES DE COMPAÑÍA!



He dado una instrucción clara al Ministerio de Hacienda: mantener sin cambios el impuesto a estos productos.



Así como hemos decidido proteger la canasta básica familiar y al sector agropecuario de nuevos… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 18, 2026

El Pacto Histórico ha señalado que "no descansará" hasta hundir esta propuesta. En esa línea, la bancada opositora radicó este miércoles una ponencia alternativa al proyecto oficialista, que hasta el anuncio del IVA por parte del jefe del Ejecutivo, no contaba con mucho ambiente para pasar por el Capitolio, pues hasta oficialista del Partido Liberal y Conservador presentaron resistencia a esta medida, en el marco de una próxima campaña electoral en las regionales de 2027.

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El gobierno De la Espriella, en la tarde de este miércoles 18 de noviembre, activó el Puesto de Mando Unificado en Bogotá, desde donde seguirá las marchas de la oposición. Una particularidad de este espacio es que contará con la presencia del director de Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la entidad de inteligencia civil adscrita a Presidencia.

¿Cuáles son los puntos de convocatoria de las marchas del 19 de noviembre?

Desde la colectividad opositora han determinado puntos de encuentro para las marchas de este jueves. En la capital del país, se espera que el Parque Nacional y Plaza de Bolívar sean los puntos de encuentro hacia las 9:00 A. M., mientras que en Cali (Valle del Cauca) se está convocando a la ciudadanía en el Parque Obrero.

En Santa Marta, por ejemplo, la convocatoria está llamada en el Coliseo Mayor, mientras que en Cúcuta se espera que los manifestantes se reúnan en el Parque Simón Bolívar. Ambas convocatorias, como las de Bogotá y Cali, están llamadas para las 9 A.M. De hecho, la convocatoria a este "paro nacional" fue uno de los temas que se revisaron en la última reunión de la Dirección Ejecutiva Nacional del Pacto Histórico.

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