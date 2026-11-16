Esto, sin embargo, no implicó dejar de lado otros asuntos urgentes como la reconstrucción de las zonas golpeadas por el terremoto del pasado 10 de agosto y la atención de los damnificados que dejó ese sismo.

El presidente Abelardo de la Espriella completó sus primeros 100 días de mandato este fin de semana, poniéndole especial énfasis a temas de seguridad, recuperación de las finanzas públicas y rescate del sistema de salud.

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De la Espriella cumple 100 días en la Casa de Nariño, ¿cómo le ha ido? | La Mesa Redonda

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Todo esto se da también en momentos en que el país calienta motores para una campaña por el poder regional, pues en 2027 se elegirán a los nuevos gobernadores, alcaldes, asambleístas, concejales e integrantes de las juntas de acción comunal. Y, por supuesto, De la Espriella quiere ganar poder en esos comicios, mientras que la izquierda buscará recuperar espacios durante esa cita a urnas.

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En estos primeros 100 días se les ha dado protagonismo a las regiones y se ha librado una polémica “batalla cultural”. Pero, más allá de las controversias que se han desatado y los resultados por los que el jefe de Estado saca pecho, el ahora mandatario delineó varias promesas en campaña que tienen su primer medidor en estos tres meses y serán claves de cara a las elecciones regionales de 2027, donde el mandatario medirá el aceite de su popularidad. Las relaciones internacionales también han sido claves en este panorama de los primeros 100 días de la administración de De la Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo ha tenido un marcado protagonismo en todos estos frentes.

Vea aquí el episodio de La Mesa Rendoda sobre los 100 días de De la Espriella:

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