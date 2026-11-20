La representante María del Mar Pizarro se refirió a la política de drogas del gobierno de Abelardo de la Espriella y cuestionó el balance del Ministerio de Defensa, publicado recientemente en El Espectador, sobre la erradicación de cultivos ilícitos durante la nueva administración. Desde el inicio de la nueva jefatura de Estado, con corte al 5 de noviembre de 2026, se erradicaron 4.591 hectáreas de cultivos. El Consejo Nacional de Estupefacientes ordenó arrancar con la estrategia de manera provisional con glufosinato de amonio desde el mes de…

La representante María del Mar Pizarro se refirió a la política de drogas del gobierno de Abelardo de la Espriella y cuestionó el balance del Ministerio de Defensa, publicado recientemente en El Espectador, sobre la erradicación de cultivos ilícitos durante la nueva administración. Desde el inicio de la nueva jefatura de Estado, con corte al 5 de noviembre de 2026, se erradicaron 4.591 hectáreas de cultivos. El Consejo Nacional de Estupefacientes ordenó arrancar con la estrategia de manera provisional con glufosinato de amonio desde el mes de septiembre.

"No es fumigando a las comunidades campesinas como vamos a resolver el problema del narcotráfico. Lo que le exijo a De la Espriella es que responda por los resultados de su política", afirmó la representante por Bogotá del Pacto Histórico. El documento del Consejo Nacional señala que "de carácter experimental, controlada, limitada, temporal y evaluable".

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El tema tiene de fondo las problemáticas que podría causar en las comunidades cercanas a los polígonos que son intervenidos con aspersión aérea. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó en 2018 el primer registro de muerte por glifosato, siendo el Estado colombiano el responsable. El caso es la de Yaneth Valderrama, mujer campesina de Caquetá que en 1998 sufrió un aborto espontáneo y falleció seis meses después por efectos secundarios del uso del herbicida en una fumigación cercana a su vivienda.

La discusión también ha pasado por el Congreso. En un reciente debate de control político los ministerios de Justicia y Defensa, en cabeza de Iván Cancino y Jorge Eduardo Mora, defendieron el plan piloto de aspersión en el Putumayo. "Lo que le exijo a De la Espriella es que responda por los resultados de su política y que explique qué va a hacer para garantizar la sustitución voluntaria de cultivos”, señaló Pizarro.

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Esta fue una de las propuestas que, desde campaña, abanderó De la Espriella dentro de su línea de combate contra el narcotráfico. “La erradicación de los cultivos ilícitos por todas las vías será posible. Es una prioridad nacional. La coca no se combate con estadísticas maquilladas ni con mapas manipulados, sino arrancándola de la tierra, donde hoy alimenta la violencia y el crimen. Voy a implementar la fumigación con herbicidas de última generación que no causan daño a la salud humana", advirtió el mandatario durante su discurso de posesión en Cali.

El jefe de la cartera de Justicia ha insistido en que el propósito es combatir a los grupos armados sin afectar a las comunidades ni al medio ambiente. “Vamos a dar una lucha frontal contra los grupos armados al margen de la ley que se aprovechan del campesino para el cultivo de sustancias ilícitas”, aseguró Cancino.

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