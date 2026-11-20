“Es indispensable que comprenda, no solamente con la razón, sino también con el corazón, el momento extraordinario que estamos viviendo”, señala la carta que llegó a la oficina de los ministros del gobierno de Abelardo de la Espriella la noche del jueves, firmada por el jefe de Estado. El documento, que recibió todo el gabinete, marcó la línea con la que el jefe de Estado quiere que sus ministros manejen sus sectores y las decisiones que tendrán que tomar en relación con gremios, medios de comunicación y “los de siempre”.

La misiva del líder del Ejecutivo le advierte a sus jefes de cartera que su proyecto político llegó al poder “sin el respaldo de los grandes cacaos, del empresariado organizado, de los gremios, de las encuestadoras y de los medios de comunicación tradicionales Es más, lo logramos a pesar de todos ellos”. En esa línea, también señaló que logró su victoria electoral “en contra de toda, absolutamente toda, la clase política tradicional”.

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Por esto, argumenta el texto, el mandato que recibieron de esa “rebelión democrática” no se puede desviar para “regresar a los caminos de siempre”. La línea del presidente a sus ministros no es nueva, pues desde la campaña presidencial una de sus banderas fue el rechazo a lo que calificó como la “política tradicional”. Esta es una de las frases recurrentes del jefe del Ejecutivo, que desde la campaña señalaba: “yo no vine a hacer la política de siempre, yo vine a cambiar la política para siempre".

Esto es cierto.



Anoche un NUNCA al que elegimos Presidente reafirmó a todo su gabinete la visión de país que el pueblo escogió.



El nuevo orden del tigre exige romper las formas de SIEMPRE para abrir el horizonte de la Patria Milagro. https://t.co/2S8mlxAbTZ — Miller Soto (@millersoto) November 20, 2026

El presidente le advirtió a su equipo de trabajo que serían “miserables traidores” si permitían “que los gremios terminen gobernando con nosotros; que los políticos marquen el paso; que se vuelva a las interminables entrevistas, que más parecen interrogatorios de parte, ante los medios tradicionales”. En relación con estas afirmaciones, el jefe de Estado ha limitado la posibilidad de que los ministros hablen con los medios de comunicación, a través de la obligación de un permiso previo de su despacho, y le ha instruido a sus ministros centralizar las comunicaciones por medio de Presidencia.

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Sobre la relación con los gremios, por ejemplo, la salida Bruce MacMaster de la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) estuvo rodeada de ruidos sobre una potencial influencia del Ejecutivo en el cambio de la dirección del gremio. Así como también la llegada del reemplazo de MacMaster tuvo en los puntos de discusión el guiño presidencial y la capacidad de interlocución con esta rama del poder público.

“El único aliado verdadero de este Gobierno es el pueblo. No es una frase de cajón. Es nuestra brújula, nuestro mandato y la razón por la que estamos aquí”, sigue el documento de De la Espriella, en el que también afirma que de fallar en esa misión “nos lo cobrarán en las urnas en 2027 y 2030”. Esta tampoco es una línea nueva del Ejecutivo, pues Carlos Suárez, uno de los asesores más cercanos al jefe de Estado, ha dicho que la “transformación” inició con este gobierno y se debe consolidar en las próximas jornadas electorales, tanto regionales como presidenciales.

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La carta llega semanas después de un cruce de versiones entre el ministro de Hacienda Miguel Gómez y el líder del Centro Democrático Álvaro Uribe por una supuesta petición de hojas de vida por parte del líder de la cartera económica del gobierno a uno de los miembros de la bancada uribista. Este tipo de negociaciones burocráticas, que negó Gómez, han sido una línea roja desde que De la Espriella era presidente electo.

Lea aquí la carta del presidente De la Espriella a su gabinete:

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