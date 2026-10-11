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Aspersión aérea en Putumayo: el plan del Gobierno que enfrenta el rechazo de los campesinos

En Putumayo, el anuncio de un nuevo plan piloto de aspersión aérea revive el temor de comunidades que aseguran haber sufrido las consecuencias de las fumigaciones con glifosato. Mientras la justicia mantiene suspendido el proyecto, las organizaciones piden al Gobierno cumplir los compromisos de sustitución voluntaria y apostar por una inversión social que, aseguran, sigue pendiente.

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Valentina Gutiérrez Restrepo
Una jueza ordenó mantener la suspensión transitoria del plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en el departamento del Putumayo para erradicar cultivos ilícitos.
Una jueza ordenó mantener la suspensión transitoria del plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en el departamento del Putumayo para erradicar cultivos ilícitos.
Foto: Policía Nacional

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El anuncio del Gobierno de iniciar un plan piloto de aspersión aérea para combatir los cultivos de uso ilícito de coca en Putumayo trajo a la memoria de las comunidades las consecuencias que se vivieron durante la época del glifosato. Una de esas historias es la de Yaneth Valderrama, una mujer campesina de Caquetá, que en 1998 sufrió un aborto espontáneo y falleció seis meses después por los efectos secundarios del uso del herbicida en una fumigación cercana a donde ella solía lavar su ropa. Este fue el primer caso que admitió la Comisión…

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

vgutierrez@elespectador.com
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