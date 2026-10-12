Oposición refuerza su llamado a las calles mientras sindicatos siguen agudizando divisiones

Este llamado a manifestarse lo liderará, precisamente, el expresidente Petro, quien aseguró que estará en esas manifestaciones como líder de la…

La oposición en cabeza del Pacto Histórico reforzó su llamado a las manifestaciones convocadas para el próximo 14 en octubre. Varios sectores de esa colectividad y que integraron el gobierno de Gustavo Petro volvieron a impulsar la convocatoria a las calles para el miércoles que tienen como sustento una crítica a varias políticas empleadas durante la administración de Abelardo de la Espriella.

Este llamado a manifestarse lo liderará, precisamente, el expresidente Petro, quien aseguró que estará en esas manifestaciones como líder de la oposición. "Estaré en la marcha del 14 de octubre en Bogotá y espero a todo el pueblo trabajador de la ciudad", fue su mensaje con el que dio eco a los actos que tendrán lugar esta semana y que varios sectores sindicales han respaldado. Eso sí, el panorama, respecto a convocatorias anteriores, parece diferente.

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Y es que en este llamado a las calles varios de los principales sindicatos que acompañaron los últimos cuatro años del gobierno Petro se encuentran divididos o en proceso de organización interna. Tal es el caso de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Esa organización, que sigue en cabeza de Fabio Arias, ya no está al 100 % en las líneas de oposición, pues un bloque mayoritario de su Comité Ejecutivo Nacional anunció que acompañaría las políticas del presidente De la Espriella.

En concreto, 11 de los 21 miembros de ese Comité respaldarán al Gobierno y si bien mantuvieron el llamado a las calles, dan muestra de una profunda división en uno de los sindicatos más grandes del país. En su momento, el fiscal de la CUT, Carlos Rivas, aseguró que a esta organización le caracteriza el pluralismo. "Esto no nos hace abelardistas", afirmó. "Once nos hemos reorganizado y hemos cambiado una serie de cargos al interior de la CUT", dijo Rivas, quien insistió que este ajuste de cargas corresponde a un proceso natural. Además, insistió que "los compañeros no pueden, porque haya una discrepancia interna, perfilarnos".

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Una nueva correlación de fuerzas en la @cutcolombia que desconoce a los firmantes de la declaración adjunta, totalmente inconveniente en el momento político actual del país. Se requiere replantear una decisión como esa. pic.twitter.com/CUQkmFpkGm — Fabio Arias Giraldo (@fabioariascut) October 1, 2026

Ese caso se alinea al la reportado en la Confederación General del Trabajo (CGT), que anunció su negativa a acompañar la jornada de manifestaciones del 14 de octubre. Asimismo, Fecode, el principal gremio de los profesores, también se encuentra distanciado de la izquierda, esto por los problemas que hoy presenta el régimen especial de salud que les cobija. En ese contexto desde el gobierno De la Espriella se adelantan auditorías en ese sistema, algo que ha revelado algunas irregularidades en la implementación de su nuevo modelo.

Paralelamente la Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato más grande de Ecopetrol, también ha tenido acercamientos con la Casa de Nariño, hecho que ha remarcado esa reorganización interna. A la fecha no es claro si ese grupo sindical acompañará las manifestaciones convocadas por los exfuncionarios del gobierno Petro.

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Ahora bien, en ese contexto, otro de los que ha hecho un llamado a esas mismas marchas es el exministro de Trabajo, Antonio Sanguino. El exalto funcionario aludió a una "masacre laboral" por los movimientos que se estarían presentando en varias entidades públicas. En ese sentido señaló que "los trabajadores y contratistas de prestación de servicios deben actuar colectivamente acudiendo a todas las acciones legales y a la movilización popular contra esta persecución de corte fascista. La cita es este 14 de octubre. En Bogotá nos vemos a las 10 am en el Parque Nacional. Y en todos los sitios de concentración en las principales ciudades del país".

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