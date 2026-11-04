Alejandro Ordóñez ya se posesionó oficialmente como ministro del Interior

El presidente Abelardo de la Espriella posesionó oficialmente al exprocurador Alejandro Ordóñez como nuevo ministro del Interior este miércoles 4 de noviembre. Hizo lo propio con la exfiscal Viviane Morales, quien asume como alta comisionada para la paz. Con este proceso comienza la nueva línea de gobierno en el Ministerio del Interior, que dejó atrás a Rodrigo Lara luego del error de trámite que tumbó el Presupuesto General para 2027.

Ahora Ordóñez será el encargado de mediar con el Congreso. El trámite que se encuentra en proceso en este momento es el de la ley de ajuste fiscal, que luego de que se aprobara la de sometimiento en la noche del martes 3 de noviembre, es la prioridad del Ejecutivo, tanto así que el presidente De la Espriella se reunirá este miércoles con as comisiones económicas para empezar a gestionar los acuerdos. No obstante, desde las bancadas de oposición y varias oficialistas, como el Centro Democrático, hay prevención con el texto presentado debido al alza de impuestos en la canasta familiar.

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Por otro lado, y en línea con la nueva ley de sometimiento que se estrenará en el Gobierno, Viviane Morales, quien se retiró del ministerio de Educación por temas personales, ya asumió como alta comisionada para la Paz y será la encargada de llevar a la realidad las proyecciones que tiene De la Espriella en ese sector. La línea se vuelca a la seguridad y deja atrás la política de "paz total" del gobierno de Gustavo Petro.

Viviane Morales y Abelardo de la Espriella. Foto: Archivo PArticular

En el comunicado de su nombramiento el Gobierno también detalló que "la falsa paz no será una política permanente de Estado. La verdadera paz exige justicia, autoridad institucional, cumplimiento de la ley, seguridad y reparación efectiva a las víctimas. El Gobierno nacional reafirma su compromiso de actuar con firmeza y transparencia para que la paz se traduzca en resultados concretos y seguridad real para todos los colombianos".

¿Quién es Alejandro Ordóñez?

El exembajador de Colombia ante la OEA inició su carrera pública como concejal de Bucaramanga y posteriormente ocupó cargos en la rama judicial, hasta convertirse en magistrado y presidente del Consejo de Estado. Sin embargo, alcanzó mayor notoriedad al ser elegido procurador general entre 2009 (en el segundo gobierno de Álvaro Uribe) y 2016 (en el segundo gobierno de Juan Manuel Santos). Su reelección en ese cargo fue anulada por el Consejo de Estado al encontrar irregularidades en el proceso de elección.

Desde ese puesto protagonizó algunas de las decisiones disciplinarias más controvertidas de la historia reciente del país, entre ellas la destitución del entonces alcalde de Bogotá y hoy expresidente, Gustavo Petro. Esa decisión llegó a instancias internacionales y, años después, una sentencia de la Corte IDH condenó al Estado colombiano al determinar que se violaron los derechos políticos del hoy expresidente al permitir que una autoridad administrativa destituyera a un funcionario elegido a través de las urnas.

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Además, en el Ministerio Público trabajó junto a la actual ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos. Como Ordóñez —quien fue su jefe en su paso por ese órgano de control—, la jefa de cartera llegó al Ejecutivo por un recambio tras la renuncia de la exministra Viviane Morales. Tanto Hoyos como Ordóñez comparten posturas conservadoras y a ambos se les ha ligado con el Opus Dei.

También ha tenido juego en el plano político. Desde allí, se ha consolidado como una de las voces más visibles de la derecha colombiana, pues ha asumido la defensa de posturas conservadoras y fue uno de los principales opositores del Acuerdo de Paz con las antiguas Farc, al liderar la campaña por el “No” en el plebiscito de 2016. Tras dejar la Procuraduría, aspiró a la Presidencia de la República en 2018 y, posteriormente, fue designado embajador de Colombia ante la OEA durante el gobierno de Iván Duque, cargo al que volvió en la era De la Espriella.

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En su primer discurso en ese puesto, hizo énfasis en la "batalla cultural" que libra la actual administración y subrayó que la "creencia en Dios" sería la brújula en la toma de decisiones en esa misión diplomática. De acuerdo con él, el mandatario esta liderando "la recuperación del control del territorio" y busca fortalecer las Fuerzas Armadas en temas de "inteligencia, tecnología y capacidad operativa". Incluso, lanzó críticas contra los organismos multilaterales y señaló que la OEA tendría que "desideologizar sus decisiones".

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