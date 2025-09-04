No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Política

Verónica Alcocer comenzó gira por cárceles para retomar funciones de primera dama

Aunque estuvo un tiempo en Europa, desde agosto regresó a Colombia para continuar con sus procesos de gestión social en la recta final del gobierno de Gustavo Petro.

Redacción Política
04 de septiembre de 2025 - 07:56 p. m.
Primera dama, Verónica Alcocer.
Primera dama, Verónica Alcocer.
Foto: Verónica Alcocer
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La primera dama Verónica Alcocer volvió al país y ya tiene una agenda para retomar sus procesos de gestión social. Aunque estuvo un tiempo en Europa, como el mismo presidente Gustavo Petro lo indicó, en estos días comenzó una gira por cárceles, una parte de los programas que había delineado en el cargo.

Su retorno al país ocurre en la recta final del “Gobierno del cambio” y ya empezó con una gira por cárceles. Primero visitó la Cárcel de Media Seguridad de Barranquilla y este jueves pasó por La Picota, en Bogotá, todo con el fin, según su equipo, de conocer los procesos de las personas privadas de la libertad.

Vínculos relacionados

“Saade y Quintero no son recién llegados al Pacto Histórico”: Heráclito Landinez
Este será el impacto de la victoria de Camargo que ya desató un sismo en el Gobierno
Inesperado cambio de postura en el CNE le dio nuevo aire al petrismo para 2026

Sugerimos: “Para la izquierda siempre fue un trofeo llevar a Uribe a la cárcel”: María Fernanda Cabal

“Durante mi visita a la Cárcel de Media Seguridad de Barranquilla recorrí las aulas donde 217 personas privadas de la libertad avanzan en primaria y bachillerato, y 10 cursan estudios universitarios”, aseguró en una publicación de redes sociales.

Su aterrizaje en Colombia no es menor, pues ocurre en medio de un periodo de campaña electoral en el que la izquierda, así como todos los otros sectores, está metida de cabeza. Precisamente, el progresismo busca la reelección de la izquierda y el mismo Ejecutivo le está poniendo el acelerador a sus programas para demostrar resultados.

Le puede interesar: Expectativa por sacudón que alista la Casa de Nariño tras derrota en elección de magistrado

Alcocer, en todo caso, estuvo retomando funciones desde inicios de este año. En abril asistió, en representación de Colombia, a los actos fúnebres del papa Francisco, realizados en el Vaticano. Allí estuvo acompañada por la excanciller Laura Sarabia.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Gustavo Petro

Verónica Alcocer

 

Edgard Lopez(56726)Hace 29 minutos
comenzara por la picota????
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar