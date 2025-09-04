Verónica Alcocer comenzó gira por cárceles para retomar funciones de primera dama

Primera dama, Verónica Alcocer. Foto: Verónica Alcocer

La primera dama Verónica Alcocer volvió al país y ya tiene una agenda para retomar sus procesos de gestión social. Aunque estuvo un tiempo en Europa, como el mismo presidente Gustavo Petro lo indicó, en estos días comenzó una gira por cárceles, una parte de los programas que había delineado en el cargo.

Su retorno al país ocurre en la recta final del “Gobierno del cambio” y ya empezó con una gira por cárceles. Primero visitó la Cárcel de Media Seguridad de Barranquilla y este jueves pasó por La Picota, en Bogotá, todo con el fin, según su equipo, de conocer los procesos de las personas privadas de la libertad.

“Durante mi visita a la Cárcel de Media Seguridad de Barranquilla recorrí las aulas donde 217 personas privadas de la libertad avanzan en primaria y bachillerato, y 10 cursan estudios universitarios”, aseguró en una publicación de redes sociales.

Recibí una invitación de la Cárcel de Media Seguridad de Barranquilla para pintar un mural junto a las personas privadas de la libertad. Entre pinceladas, recordamos que todos tenemos derecho a reivindicarnos, sanar y volver a empezar. De eso se trata la reconciliación. 🙏🏻 pic.twitter.com/8GDLFtryQS — Verónica Alcocer García (@Veronicalcocerg) August 30, 2025

Su aterrizaje en Colombia no es menor, pues ocurre en medio de un periodo de campaña electoral en el que la izquierda, así como todos los otros sectores, está metida de cabeza. Precisamente, el progresismo busca la reelección de la izquierda y el mismo Ejecutivo le está poniendo el acelerador a sus programas para demostrar resultados.

Alcocer, en todo caso, estuvo retomando funciones desde inicios de este año. En abril asistió, en representación de Colombia, a los actos fúnebres del papa Francisco, realizados en el Vaticano. Allí estuvo acompañada por la excanciller Laura Sarabia.

